Como assistir Monmouth Hawks x Charleston Cougars: canal de TV, informações de transmissão ao vivo de basquete da NCAA, horário de início

relatório de intervalo

Na última vez que Charleston e Monmouth se enfrentaram, o jogo foi decidido por 24 pontos, mas não parece que o placar final será tão desigual desta vez. Depois de um quarto, nenhum dos times tem o jogo garantido, mas Charleston lidera por 38-35 sobre Monmouth.

O Charleston entrou na disputa com cinco vitórias consecutivas e está a apenas meio de distância de outro. Serão seis ou Monmouth se apresentará e explodirá? Saberemos em breve.

Quem está jogando

Charleston Cougars @ Monmouth Hawks

Registros atuais: Charleston 13-3, Monmouth 3-13

Como assistir

Quando: Sábado, 11 de janeiro de 2025 às 13h, horário do leste

Sábado, 11 de janeiro de 2025 às 13h, horário do leste Onde: OceanFirst Bank Center – West Long, filial de Nova Jersey

OceanFirst Bank Center – West Long, filial de Nova Jersey TV: FloSports

FloSports Continuar: Aplicativo CBS Sports

Aplicativo CBS Sports Transmissão on-line: fuboTV (Experimente gratuitamente. Podem ser aplicadas restrições regionais.)

fuboTV (Experimente gratuitamente. Podem ser aplicadas restrições regionais.) Custo do ingresso: US$ 25,00

O que saber

O Charleston está 3 a 0 contra o Monmouth desde janeiro de 2023 e terá a chance de ampliar essa vitória no sábado. Os dois se encontrarão em uma batalha Coastal Athletic às 13h (horário do leste dos EUA) no OceanFirst Bank Center. Os Cougars entram na disputa com força, tendo vencido os últimos cinco jogos.

Na última quinta-feira, o Charleston venceu o Hofstra por 67-61.

O sucesso de Charleston foi liderado pelos esforços de Ante Brzovic, que fez um duplo-duplo com 23 pontos e 11 rebotes, e CJ Fulton, que fez oito pontos, mais 12 assistências e oito rebotes. O desempenho dominante deu a Fulton um novo recorde na carreira em assistências.

Enquanto isso, o Monmouth entrou no jogo contra a UNCW na quinta-feira invicto em casa, mas há uma primeira vez para tudo. Monmouth levou uma rebatida de 64-55 na coluna de derrotas nas mãos da UNCW. O jogo marcou o confronto com menor pontuação dos Hawks até agora nesta temporada.

Apesar da derrota, Monmouth viu vários jogadores enfrentarem o desafio e fazerem jogadas notáveis. Dok Muordar, que fez oito pontos, oito rebotes e três bloqueios, foi talvez o melhor de todos. Muordar teve alguns problemas para se equilibrar contra o Delaware no sábado, então foi uma boa mudança. Outro jogador que fez a diferença foi Abdi Bashir Jr., que fez 18 pontos e cinco assistências.

O Charleston tem estado em alta ultimamente: venceu nove dos últimos dez jogos, dando um belo impulso ao seu recorde de 13-3 nesta temporada. Quanto ao Monmouth, a derrota encerrou uma seqüência de 15 vitórias consecutivas em casa desde a temporada passada e os deixou com um recorde de 3-13.

Olhando para o futuro, o Charleston é o favorito nesta partida, já que os especialistas esperam que ganhe por 6,5 pontos. Esta disputa será a quinta consecutiva como favorita (até o momento nesta reta está com 3 a 1 contra o spread).

Charleston obteve a vitória contra Monmouth em seu encontro anterior, em março de 2024, por um retumbante 83-59. Será que Charleston repetirá o sucesso ou Monmouth terá um plano de jogo melhor desta vez? Saberemos muito em breve.

Chance

Charleston é um sólido favorito de 6,5 pontos contra Monmouth, de acordo com as últimas probabilidades de basquete universitário.

Os apostadores tinham uma boa ideia da linha para este, já que o jogo começou com os Cougars como favoritos de 6 pontos.

O acima/abaixo é de 149,5 pontos.

História da série

Charleston venceu todos os jogos que disputou contra o Monmouth nos últimos 2 anos.