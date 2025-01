Como assistir Nevada Wolf Pack vs. Air Force Falcons: canal de TV, informações de transmissão ao vivo de basquete da NCAA, horário de início

relatório de intervalo

Quem está jogando

Falcões da Força Aérea @ Nevada Wolf Pack

Registros atuais: Força Aérea 3-13, Nevada 9-7

Como assistir

Quando: Terça-feira, 14 de janeiro de 2025 às 22h, horário do leste

Terça-feira, 14 de janeiro de 2025 às 22h, horário do leste Onde: Centro de Eventos Lawlor – Reno, Nevada

O que saber

Se as previsões dos apostadores se concretizarem, o futuro próximo parece brilhante para Nevada. Eles e os Falcons da Força Aérea se encontrarão em uma batalha em Mountain West às 22h00 horário do leste dos EUA na terça-feira no Lawlor Events Center. O Wolf Pack se exibe com alguns músculos ofensivos, já que obteve média de 75,2 pontos por jogo nesta temporada.

No sábado, Nevada precisou de uma pequena prorrogação para derrotar Fresno State. Eles saíram com uma vitória por 77-66 sobre os Bulldogs. A vitória foi uma lufada de ar fresco para o Wolf Pack, encerrando uma seqüência de quatro derrotas consecutivas.

Nevada pode atribuir grande parte de seu sucesso a Nick Davidson, que fez uma dobradinha com 20 pontos e 14 rebotes. Davidson continua avançando, superando seu total de pontos anterior em cada um dos últimos quatro jogos que disputou. A equipe também contou com a ajuda de Kobe Sanders, que marcou 15 pontos, além de sete rebotes e duas roubadas de bola.

Nevada quebrou o vidro ofensivo e finalizou o jogo com 18 rebotes ofensivos. Estes são os rebotes mais ofensivos registrados desde fevereiro de 2024.

Enquanto isso, a recente crise da Força Aérea ficou um pouco mais difícil no sábado, após a quinta derrota consecutiva. Eles levaram uma rebatida de 69-62 na coluna de derrotas para o San Jose State.

Ethan Taylor fez um bom esforço pelo lado perdedor, marcando 16 pontos, além de seis assistências e três roubos de bola. Ele tem estado em alta recentemente, tendo registrado três ou mais roubos de bola nas últimas três vezes que jogou.

A vitória de Nevada encerrou uma seca de três jogos fora de casa e os colocou em 9-7. Quanto à Força Aérea, a derrota caiu para 3-13.

Esta disputa parece ser um arraso: Nevada não teve problemas para aumentar o placar nesta temporada, com média de 75,2 pontos por jogo. No entanto, a história é diferente para a Força Aérea, já que a média foi de apenas 63,1. A única coisa que separa Nevada de outra derrota ofensiva é a Força Aérea. Eles podem mantê-los contidos?

Nevada conseguiu uma vitória sólida sobre a Força Aérea em seu encontro anterior, em janeiro de 2024, vencendo por 67-54. Nevada tem outra vitória na manga ou a Força Aérea irá dar a volta por cima? Teremos a resposta muito em breve.

Chance

Nevada é um grande favorito de 19,5 pontos contra a Força Aérea, no último relatório. probabilidades de basquete universitário.

Os apostadores alinharam-se com a comunidade de apostas neste caso, já que o jogo começou com um spread de 19,5 pontos e assim permaneceu.

O acima/abaixo é de 128 pontos.

História da série

Nevada venceu 9 de seus últimos 10 jogos contra a Força Aérea.