Como assistir New Orleans Pelicans x Utah Jazz: transmissão ao vivo, canal de TV, horário de início do jogo da NBA de segunda-feira

Relatório do terceiro trimestre

Apenas mais um quarto separa os Pelicanos da vitória que eram favoritos esta noite. Ainda é um jogo para qualquer um depois de três quartos, mas atualmente eles estão à frente do Jazz por 105-103.

Os Pelicanos entraram no confronto com três vitórias consecutivas e estão a apenas um quarto de distância de outro. Serão quatro ou o Jazz se apresentará e explodirá? Saberemos em breve.

Quem está jogando

Utah Jazz @ New Orleans Pelicans

Registros atuais: Utah 10-30, Nova Orleans 11-32

Como assistir

Quando: Segunda-feira, 20 de janeiro de 2025 às 20h, horário do leste

Segunda-feira, 20 de janeiro de 2025 às 20h, horário do leste Onde: Smoothie King Center – Nova Orleans, Louisiana

Smoothie King Center – Nova Orleans, Louisiana TV: Esportes da Costa do Golfo

Esportes da Costa do Golfo Continuar: Aplicativo CBS Sports

Aplicativo CBS Sports Transmissão on-line: fuboTV (Experimente gratuitamente. Podem ser aplicadas restrições regionais.)

fuboTV (Experimente gratuitamente. Podem ser aplicadas restrições regionais.) Custo do ingresso: US$ 1,00

O que saber

Os Pelicanos jogarão os quatro quartos completos na segunda-feira, mas espera-se que tudo esteja resolvido antes disso. Eles receberão o Utah Jazz novamente na segunda-feira, programado para começar às 20h (horário do leste dos EUA) no Smoothie King Center.

Os Pelicanos acabam de marcar o maior número de pontos em toda a temporada. Eles venceram o Jazz por 136-123 na sexta-feira. A explosão ofensiva do time também recompensou o New Orleans com a vitória mais convincente da temporada.

A vitória dos Pelicanos foi resultado de diversas atuações ofensivas impressionantes. Um dos mais notáveis ​​veio de Zion Williamson, que fez um duplo-duplo com 24 pontos e 14 rebotes. O desempenho dominante também deu a Williamson um novo recorde na carreira em rebotes ofensivos (oito). Outro jogador que fez a diferença foi CJ McCollum, que marcou 26 pontos e cinco rebotes.

Os Pelicanos quebraram o vidro ofensivo e terminaram o jogo com 21 rebotes ofensivos (classificados em quinto lugar em rebotes ofensivos por jogo no geral). A equipe vem melhorando muito nesse quesito: agora melhorou o total de rebotes ofensivos em três jogos consecutivos.

New Orleans tem se saído bem recentemente, vencendo quatro dos últimos cinco jogos, dando um grande impulso ao seu recorde de 11-32 nesta temporada. Quanto ao Utah, esta é a segunda derrota consecutiva e reduz o recorde da temporada para 10-30.

Chance

Nova Orleans é uma grande favorita com 11,5 pontos contra Utah, no último relatório. Probabilidades da NBA.

A linha deste jogo mudou bastante desde a sua estreia, já que começou com os Pelicanos como favoritos de 7,5 pontos.

O acima/abaixo é de 232,5 pontos.

História da série

Utah venceu 6 de seus últimos 10 jogos contra o New Orleans.