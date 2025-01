Como assistir North Carolina A&T Aggies vs. Delaware Fightin ‘Blue Hens: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início do jogo de basquete da NCAA de quinta-feira

Quem está jogando

Delaware lutando contra galinhas azuis na Carolina do Norte A&T Aggies

Registros atuais: Delaware 8-7, Carolina do Norte A&T 4-12

Como assistir

O que saber

Delaware está 3 a 0 contra o North Carolina A&T desde fevereiro de 2023 e terá a chance de ampliar esse sucesso na quinta-feira. Os dois se encontrarão em uma batalha Coastal Athletic às 19h00 horário do leste dos EUA no Corbett Sports Center. Os Fightin’ Blue Hens têm feito a bola cair mais ultimamente, à medida que aumentaram seu total de pontos em cada um dos últimos três jogos.

O Delaware sofreu uma derrota quando jogou fora de casa na quinta-feira, mas os torcedores da casa deram-lhes toda a motivação que precisavam no sábado. Eles machucaram Monmouth com uma vitória clara por 84-64. O confronto ficou praticamente decidido no intervalo, quando o placar já estava em 51 a 27.

Delaware pode atribuir grande parte de seu sucesso a Erik Timko, que acertou 6 de 11 a caminho de 17 pontos, mais três roubos de bola, e John Camden, que acertou 5 de 8 a caminho de 15 pontos, mais oito rebotes e sete assistências. Timko está indo na direção certa, considerando que melhorou sua produção de pontos em três jogos consecutivos. Macon Emory foi outro jogador importante, somando 11 pontos, oito rebotes e dois bloqueios.

O Delaware trabalhou em unidade e finalizou o jogo com 18 assistências. Eles superaram facilmente seus oponentes nesse departamento, já que Monmouth registrou apenas seis.

Enquanto isso, a North Carolina A&T perdeu para Drexel no sábado, caindo por 68-59. Os Aggies não tiveram muita sorte contra os Dragões recentemente, já que a equipe ficou aquém das duas últimas vezes que se enfrentaram.

O Delaware aumentou seu recorde para 8-7 com a vitória, que foi a quarta consecutiva em casa. Quanto ao North Carolina A&T, a derrota caiu para 4-12.

Delaware venceu o North Carolina A&T por 62 a 54 em seu encontro anterior em fevereiro de 2024. Delaware tem outra vitória na manga ou o North Carolina A&T os dará a volta por cima? Teremos a resposta muito em breve.

História da série

Delaware venceu todos os jogos que disputou contra o North Carolina A&T nos últimos 2 anos.