Como assistir Oklahoma City Thunder x Brooklyn Nets: transmissão ao vivo, canal de TV, horário de início do jogo da NBA de domingo

Relatório do terceiro trimestre

Depois de uma dura derrota fora de casa no último jogo, o Thunder parece muito melhor hoje em casa. Eles estão bem à frente com uma vantagem de 98-77 sobre os Nets.

O Thunder entrou na disputa com motivação extra após a derrota sofrida na última vez que as duas equipes se enfrentaram. Veremos se eles conseguem reverter o roteiro ou se será simplesmente mais do mesmo.

Quem está jogando

Brooklyn Nets @ Oklahoma City Thunder

Registros atuais: Brooklyn 14-28, Oklahoma City 34-7

Como assistir

Quando: Domingo, 19 de janeiro de 2025 às 19h, horário do leste

Domingo, 19 de janeiro de 2025 às 19h, horário do leste Onde: Centro Paycom – Oklahoma City, Oklahoma

Centro Paycom – Oklahoma City, Oklahoma TV: Duelo de fãs SN – Oklahoma

Duelo de fãs SN – Oklahoma Continuar: Aplicativo CBS Sports

Aplicativo CBS Sports Transmissão on-line: fuboTV (Experimente gratuitamente. Podem ser aplicadas restrições regionais.)

fuboTV (Experimente gratuitamente. Podem ser aplicadas restrições regionais.) Custo do ingresso: US$ 32,00

O que saber

É melhor que os torcedores do Nets esperem que o time faça um grande jogo no domingo, já que as probabilidades estão decididamente contra eles. A viagem continuará enquanto eles enfrentam o Oklahoma City Thunder às 19h00 horário do leste dos EUA no Paycom Center. Como ambas as equipas sofreram uma derrota no último jogo, ambas têm um pouco mais de motivação para este jogo.

Os Nets estão caminhando para isso depois que os apostadores estabeleceram o mínimo acima/abaixo da semana passada em 216,5, mas mesmo isso acabou sendo muito alto. Eles estavam a um passo da vitória na sexta-feira e perderam por 102-101 para o Lakers.

Enquanto isso, após uma sequência de quatro vitórias consecutivas, a sorte do Thunder finalmente acabou na sexta-feira. Eles levaram uma rebatida de 106-98 na coluna de derrotas nas mãos dos Mavericks. O confronto marcou o jogo com menor pontuação do Oklahoma City até agora nesta temporada.

Apesar de ter perdido, o Thunder quebrou o vidro ofensivo e finalizou o jogo com 14 rebotes ofensivos. Eles superaram facilmente seus oponentes nesse departamento, já que os Mavericks derrotaram apenas seis.

O Brooklyn tem passado por um caminho difícil recentemente, tendo perdido sete dos últimos oito jogos, causando uma redução notável em seu recorde de 14-28 nesta temporada. Quanto ao Oklahoma City, a derrota encerrou uma seqüência de três vitórias consecutivas e levou-os para 34-7.

O Nets venceu o Thunder por 124-115 quando os times jogaram pela última vez em janeiro de 2024. A revanche pode ser um pouco mais difícil para o Nets, já que o time não terá a vantagem de jogar em casa desta vez. Veremos se a mudança de local faz diferença.

Chance

Oklahoma City é um grande favorito de 17,5 pontos contra o Brooklyn, no último relatório. Probabilidades da NBA.

A linha deste jogo mudou bastante desde sua estreia, já que começou com o Thunder como favorito de 13,5 pontos.

O acima/abaixo é de 217,5 pontos.

História da série

Oklahoma City venceu 7 de seus últimos 10 jogos contra o Brooklyn.