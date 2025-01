Como assistir Ole Miss Rebels vs. Georgia Bulldogs: informações de transmissão ao vivo do NCAA Basketball, canal de TV, horário de início, probabilidades de jogo

Quem está jogando

Georgia Bulldogs @ Ole Miss Rebels

Registros atuais: Geórgia 12-1, Ole Miss 11-2

Como assistir

O que saber

A Geórgia desfrutou de uma casa de três jogos, mas em breve terá que tirar a poeira de suas camisas fora de casa. Eles e os Ole Miss Rebels se encontrarão em uma batalha da SEC às 12h00 horário do leste dos EUA no sábado no The Pavilion at Ole Miss. Os Bulldogs mostram alguma força ofensiva, com média de 82,6 pontos por jogo nesta temporada.

No último domingo, a Geórgia conquistou uma vitória por 79-72 sobre o SC State. A vitória foi ainda mais espetacular visto que a Geórgia perdia por 17 pontos faltando 0:01 para o final do primeiro tempo.

A Geórgia conquistou a vitória graças a vários jogadores importantes, mas foi RJ Godfrey na frente quem fez 5 de 8 rumo a 14 pontos mais seis rebotes. Godfrey teve dificuldade em se equilibrar contra o Charleston Southern há duas semanas, então este foi um passo na direção certa. A equipe também recebeu ajuda de De’Shayne Montgomery, que fez dez pontos e quatro roubadas de bola.

Enquanto isso, Ole Miss infelizmente testemunhou o fim de sua seqüência de cinco vitórias consecutivas no sábado. Eles sofreram uma derrota por 87-70 para Memphis.

A Geórgia aumentou seu recorde para 12-1 com a vitória, que foi a 11ª consecutiva em casa desde a temporada passada. Quanto a Ole Miss, sua derrota caiu para 11-2.

Provavelmente haverá algum ataque de alto desempenho na agenda, já que ambos são alguns dos times com maior pontuação na liga. A Geórgia não teve problemas para aumentar o placar nesta temporada, com média de 82,6 pontos por jogo. Não é como se Ole Miss estivesse lutando nesse departamento, já que eles tiveram uma média de 80,8. Como ambas as equipes podem somar pontos com muita facilidade, a única dúvida que resta é quem consegue aumentar o placar.

A Geórgia espera vencer as adversidades no sábado, já que os especialistas acreditam que está caminhando para uma derrota. Esta será a primeira vez que eles jogarão como azarões fora de casa nesta temporada.

Chance

Ole Miss é favorito com 4,5 pontos contra a Geórgia, de acordo com o último relatório probabilidades de basquete universitário.

Os apostadores tinham uma boa ideia da linha para este, já que o jogo começou com os Rebeldes como favoritos de 5,5 pontos.

O acima/abaixo é de 146 pontos.

História da série

Ole Miss e Geórgia têm 5 vitórias nos últimos 10 jogos.