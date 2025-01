Como assistir Oral Roberts Golden Eagles x Denver Pioneers: canal de TV, informações de transmissão ao vivo de basquete da NCAA, horário de início

Quem está jogando

Denver Pioneers @ Oral Roberts Golden Eagles

Registros atuais: Denver 6-15, Oral Roberts 5-13

Como assistir

O que saber

Oral Roberts está 9-1 contra o Denver desde fevereiro de 2020 e terá a chance de ampliar esse sucesso na quinta-feira. Os dois se enfrentarão em uma batalha de cume às 20h (horário do leste dos EUA) no Mabee Center. Os Golden Eagles mostram alguma força ofensiva, com média de 75,6 pontos por jogo nesta temporada.

Oral Roberts enfrentará o Denver depois de não conseguir atingir o acima/abaixo que os apostadores estabeleceram para eles no sábado, que, para ser justo, foi de impressionantes 159 pontos. Oral Roberts levou uma rebatida de 84-70 para a coluna de derrotas nas mãos de S. Dak. Estado. Os Golden Eagles não tiveram muita sorte contra os Jackrabbits recentemente, já que o time ficou aquém das duas últimas vezes que se enfrentaram.

Enquanto isso, a recente queda do Denver ficou um pouco mais difícil no sábado, após a nona derrota consecutiva. Eles caíram por 74-62 para St.

A derrota de Oral Roberts reduziu seu recorde para 5-13. Quanto ao Denver, a derrota caiu para 6-15.

Oral Roberts conseguiu uma vitória sólida sobre Denver em seu encontro anterior, em fevereiro de 2024, vencendo por 82-76. Será que Oral Roberts repetirá o sucesso ou Denver terá um plano de jogo melhor desta vez? Saberemos muito em breve.

História da série

Oral Roberts venceu 9 de seus últimos 10 jogos contra o Denver.