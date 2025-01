Como assistir Orlando Magic x Milwaukee Bucks: canal de TV, informações de transmissão ao vivo da NBA, horário de início

Relatório do terceiro trimestre

O Magic superou um déficit inicial para recuperar a liderança neste jogo. Depois de três quartos, nenhum dos times tem o confronto garantido, mas o Magic lidera o Bucks por 81-78.

O Magic entrou na disputa com motivação extra após a derrota sofrida na última vez que as duas equipes se enfrentaram. Veremos se eles conseguem reverter o roteiro ou se será simplesmente mais do mesmo.

Quem está jogando

Milwaukee Bucks @ Orlando Magic

Registros atuais: Milwaukee 19-16, Orlando 22-17

Como assistir

Quando: Sexta-feira, 10 de janeiro de 2025 às 19h, horário do leste

Sexta-feira, 10 de janeiro de 2025 às 19h, horário do leste Onde: Kia Center – Orlando, Flórida

Kia Center – Orlando, Flórida TV: FanDuel SN – Flórida

Continuar: Aplicativo CBS Sports

Transmissão on-line: fuboTV (Experimente gratuitamente. Podem ser aplicadas restrições regionais.)

Custo do ingresso: US$ 35,02

O que saber

O Bucks está 8-2 contra o Magic desde dezembro de 2021 e terá a chance de ampliar esse sucesso na sexta-feira. O Milwaukee Bucks enfrentará o Orlando Magic às 19h (horário do leste dos EUA) no Kia Center. Apesar de estar fora, o Bucks busca uma vantagem de seis pontos na diferença.

Na última quarta-feira, o Bucks venceu o Spurs com pontos restantes e venceu o jogo por 121 a 105. O over/under foi fixado em 226,5 pontos, então é um bom trabalho para os apostadores; você estava certo sobre o dinheiro.

O sucesso do Bucks foi o resultado de um ataque equilibrado que viu vários jogadores se destacarem, mas Damian Lillard liderou o ataque, fazendo 8 de 13 a caminho de 26 pontos, mais oito assistências e cinco rebotes. Além disso, Lillard também registrou um percentual de arremessos de 61,5%, o maior que ele registrou desde fevereiro de 2024. Outro jogador que fez a diferença foi Giannis Antetokounmpo, que fez um duplo-duplo com 25 pontos e 16 rebotes.

Enquanto isso, as coisas poderiam ter sido piores para o Magic, mas poderiam ter sido muito melhores, já que sofreram uma derrota por 104-89 para os Timberwolves na quinta-feira.

A vitória de Milwaukee encerrou uma seca de três jogos em casa e levou o time para 19-16. Quanto ao Orlando, a derrota baixou o recorde para 22-17.

Fique de olho no gol do jogo de sexta-feira: o Bucks fez com que acertar chutes profundos parecesse fácil nesta temporada, com média de 14,7 arremessos de três pontos por jogo. No entanto, a história é diferente para o Magic, já que eles tiveram média de apenas 11,4. Dada a considerável vantagem do Bucks nessa área, o Magic precisará encontrar uma maneira de diminuir essa lacuna.

O Bucks não teve muito espaço para respirar no jogo contra o Magic na partida anterior, em dezembro de 2024, mas ainda assim conquistou uma vitória por 114-109. A revanche pode ser um pouco mais difícil para o Bucks, já que desta vez o time não terá a vantagem de jogar em casa. Veremos se a mudança de local faz diferença.

Chance

Milwaukee é um sólido favorito de 6 pontos contra Orlando, de acordo com as últimas Probabilidades da NBA.

A linha mudou um pouco em direção ao Bucks, já que o jogo começou com o Bucks como favorito de 4 pontos.

Os apostadores prevêem um confronto defensivo e definem o mínimo acima/abaixo em 210 pontos.

História da série

Milwaukee venceu 8 de seus últimos 10 jogos contra o Orlando.