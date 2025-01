Como assistir Portland Trail Blazers x Brooklyn Nets: informações de transmissão ao vivo da NBA, canal de TV, horário de início, probabilidades de jogo

Relatório do 1º trimestre

Os Nets estão na estrada, mas não parecem piores. Eles construíram uma vantagem rápida de 40-30 contra os Trail Blazers.

O Nets chegou ao confronto com cinco derrotas consecutivas e está a caminho de somar seis. Eles conseguirão mudar as coisas ou os Trail Blazers lhes trarão outra derrota? Só o tempo dirá.

Quem está jogando

Brooklyn Nets @ Portland Trail Blazers

Registros atuais: Brooklyn 13-26, Portland 13-25

Como assistir

Quando: Terça-feira, 14 de janeiro de 2025 às 22h, horário do leste

Terça-feira, 14 de janeiro de 2025 às 22h, horário do leste Onde: Fashion Center no Rose Quarter – Portland, Oregon

Fashion Center no Rose Quarter – Portland, Oregon TV: KATU 2.2 ABC

KATU 2.2 ABC Continuar: Aplicativo CBS Sports

Aplicativo CBS Sports Transmissão on-line: fuboTV (Experimente gratuitamente. Podem ser aplicadas restrições regionais.)

fuboTV (Experimente gratuitamente. Podem ser aplicadas restrições regionais.) Custo do ingresso: US$ 3,00

O que saber

Os Nets e os Trail Blazers estão 5-5 um contra o outro desde novembro de 2019, mas não por muito tempo. O Brooklyn Nets permanecerá na estrada na terça-feira para enfrentar o Portland Trail Blazers às 22h (horário do leste dos EUA) no Moda Center no Rose Quarter. A expectativa é que o Nets perca este jogo por seis pontos, então veremos se isso lhe dá alguma motivação.

O Nets lutou bem na prorrogação contra o Jazz no domingo, mas acabou com um resultado nada desejável. Eles perderam por 112-111 para Utah em uma bandeja de última hora de Isaiah Collier.

Embora tenham perdido, os Nets quebraram o vidro ofensivo e encerraram o jogo com 15 rebotes ofensivos. Eles superaram facilmente seus oponentes nesse departamento, já que o Jazz derrotou apenas seis.

Enquanto isso, os Trail Blazers percorreram um caminho difícil na temporada passada e, infelizmente para eles, o caminho não ficou mais fácil até agora nesta temporada. Eles sofreram uma derrota sombria por 119-98 para o Heat no sábado. Portland já ganhou um ‘L’ em jogos consecutivos.

O Brooklyn tem passado por um caminho difícil recentemente, tendo perdido oito dos últimos nove jogos, causando uma redução notável em seu recorde de 13-26 nesta temporada. Quanto ao Portland, a derrota caiu para 13-25.

Os Nets não conseguiram finalizar os Trail Blazers quando os times jogaram pela última vez em janeiro de 2024 e caíram por 105-103. Os Nets conseguirão vingar sua perda ou a história está fadada a se repetir? Saberemos muito em breve.

Chance

Portland é um sólido favorito de 6 pontos contra o Brooklyn, no último relatório. Probabilidades da NBA.

Os apostadores tinham uma boa ideia da linha para este, já que o jogo começou com os Trail Blazers como favoritos de 7 pontos.

O acima/abaixo é de 217,5 pontos.

Ver Seleções da NBA para todos os jogos, incluindo este, do modelo de computador avançado da SportsLine. Obtenha escolhas agora.

História da série

Portland e Brooklyn têm 5 vitórias em seus últimos 10 jogos.