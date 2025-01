Como assistir Purdue Boilermakers vs. Michigan Wolverines: canal de TV, informações sobre transmissão ao vivo de basquete da NCAA, horário de início

Quem está jogando

Michigan Wolverines @ Purdue Boilermakers

Registros atuais: Michigan 14-4, Purdue 15-5

Como assistir

O que saber

Temos outro confronto emocionante do Big Ten a tempo, já que Michigan Wolverines e Purdue Boilermakers estão programados para começar às 20h00 horário do leste dos EUA na sexta-feira na Mackey Arena. Os Wolverines exibem alguns músculos ofensivos, já que tiveram média de 84,6 pontos por jogo nesta temporada.

No domingo, Michigan precisava de um pouco mais de tempo para salvar o Noroeste. Eles ultrapassaram os Wildcats com uma vitória por 80-76.

Michigan pode atribuir muito de seu sucesso a Vladislav Goldin, que acertou 9 em 16 a caminho de 31 pontos, mais oito rebotes e quatro bloqueios. O desempenho dominante também deu a Goldin um novo recorde na carreira com três (três).

Enquanto isso, Purdue infelizmente testemunhou o fim de sua seqüência de sete vitórias consecutivas na terça-feira. Eles ficaram logo atrás do estado de Ohio por uma pontuação de 73-70. Os Boilermakers tinham uma vantagem inicial (até 16 faltando 5:35 para o fim do primeiro quarto), mas infelizmente não conseguiram manter esse ímpeto.

A derrota de Purdue ocorreu apesar do jogo de qualidade de Trey Kaufman-Renn, que fez 11 a 16 a caminho de 26 pontos e sete rebotes. Kaufman-Renn está indo na direção certa, considerando que melhorou sua produção de pontos em três jogos consecutivos.

Michigan melhorou seu recorde para 14-4 com a vitória, que foi a nona consecutiva em casa. Quanto ao Purdue, a derrota encerrou uma seqüência de 25 vitórias consecutivas em casa desde a temporada passada e caiu para 15-5.

O confronto de sexta-feira parece ser uma disputa de desgosto: Michigan quebrou as tabelas nesta temporada, com média de 39,2 rebotes por jogo. No entanto, a história é diferente para Purdue, já que eles tiveram uma média de apenas 33. Dada a considerável vantagem de Michigan nessa área, Purdue precisará encontrar uma maneira de preencher essa lacuna.

Michigan perdeu para Purdue em sua partida anterior em fevereiro de 2024, caindo por 84-76. Felizmente para Michigan, Zach Edey (que fez um double-double com 35 pontos e 15 rebotes) não vai se contentar desta vez. Será suficiente para mudar o resultado final? Verifique cbssports.com após o jogo para descobrir.

História da série

Michigan venceu 6 de seus últimos 10 jogos contra Purdue.