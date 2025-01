Como assistir Richmond Spiders x Saint Louis Billikens: informações de transmissão ao vivo do basquete da NCAA, canal de TV, horário de início, probabilidades de jogo

Quem está jogando

Como assistir

Quando: Sábado, 18 de janeiro de 2025 às 14h30 horário do leste dos EUA

Sábado, 18 de janeiro de 2025 às 14h30 horário do leste dos EUA Onde: Robins Center – Richmond, Virgínia

Robins Center – Richmond, Virgínia TV: Rede dos EUA

Aplicativo CBS Sports Transmissão on-line: fuboTV (Experimente gratuitamente. Podem ser aplicadas restrições regionais.)

O que saber

Temos outro confronto emocionante do Atlantic 10 agendado para Saint Louis Billikens e Richmond Spiders às 14h30 horário do leste dos EUA no sábado, no Robins Center. Os Billikens mostram alguma força ofensiva, com média de 76,5 pontos por jogo nesta temporada.

O Saint Louis provavelmente entra no confronto com rancor, considerando que o VCU acabou de encerrar a seqüência de quatro vitórias consecutivas do time na terça-feira. O jogo entre eles e os Rams não foi particularmente acirrado, com o Saint Louis caindo por 78-62. Infelizmente, a derrota dá continuidade a uma tendência decepcionante para os Billikens em seus confrontos com os Rams: eles já perderam seis consecutivas.

O lado perdedor foi impulsionado por Robbie Avila, que marcou 18 pontos, oito rebotes e três roubadas de bola.

O Saint Louis lutou para recuperar a bola no ataque e terminou o jogo com apenas quatro rebotes ofensivos. Eles foram desmantelados por seus oponentes naquele departamento quando a VCU derrubou 22.

Enquanto isso, a recente queda de Richmond ficou um pouco mais difícil na quarta-feira, após a terceira derrota consecutiva. Eles levaram uma rebatida de 63-49 para a coluna de derrotas nas mãos de St. Bona.

A derrota de Richmond ocorreu apesar do jogo de qualidade de Jason Roche, que marcou 12 pontos. O desempenho dominante também deu à Roche um novo recorde na carreira em porcentagem de arremessos de campo (80%). Dusan Neskovic, por outro lado, foi muito menos útil: acertou 0 em 6 no centro da cidade.

A derrota do Saint Louis reduziu seu recorde para 10-7. Quanto a Richmond, sua derrota caiu para 7-11.

Esta competição parece ser incrível: Saint Louis tem sido incrivelmente preciso nesta temporada, acertando 48,5% de seus arremessos de campo por jogo. No entanto, a história é diferente para Richmond, já que eles acertaram apenas 40,6% de seus gols nesta temporada. Dada a considerável vantagem do Saint Louis nessa área, Richmond precisará encontrar uma maneira de diminuir essa lacuna.

O Saint Louis perdeu para o Richmond fora de casa por uma margem decisiva de 80-64 quando os times jogaram pela última vez em fevereiro de 2024. Será que o Saint Louis pode vingar sua derrota ou a história está fadada a se repetir? Saberemos muito em breve.

História da série

Saint Louis venceu 6 de seus últimos 10 jogos contra Richmond.