Como assistir Sacramento Kings x Miami Heat: transmissão ao vivo, canal de TV, horário de início do jogo da NBA de segunda-feira

Perdendo cinco no final do primeiro quarto, os Kings agora estão na liderança. Uma vitória para qualquer um dos times ainda está em disputa depois de dois quartos, mas os Kings estão vencendo por 50-47 no Heat. A final parece ser o último confronto entre essas equipes, que foi decidido por apenas um ponto.

Os Kings entraram no confronto com quatro vitórias consecutivas e estão a apenas dois quartos de outro. Eles conseguirão cinco ou o Heat se apresentará e explodirá? Saberemos em breve.

Quem está jogando

Miami Heat @ Sacramento Kings

Registros atuais: Miami 17-16, Sacramento 17-19

Como assistir

Quando: Segunda-feira, 6 de janeiro de 2025 às 22h, horário do leste

Segunda-feira, 6 de janeiro de 2025 às 22h, horário do leste Onde: Golden 1 Center – Sacramento, Califórnia

Golden 1 Center – Sacramento, Califórnia TV: NBATV

O que saber

Depois de jogar ontem, o Sacramento Kings voltará aos trilhos e receberá o Miami Heat às 22h00 horário do leste dos EUA na segunda-feira, no Golden 1 Center. Depois de uma vitória como azarão, os Kings chegarão a esta como favoritos.

O Heat espera fazer o que os Warriors não conseguiram no domingo: encerrar a seqüência de vitórias dos Kings, que agora é de quatro jogos. Os Kings foram os vencedores claros por uma margem de 129-99 sobre os Warriors. O jogo ficou praticamente decidido no intervalo, quando o placar já estava em 75 a 51.

O sucesso dos Kings foi liderado pelos esforços de Malik Monk que fez 5 de 8 de longa distância e fez um duplo-duplo com 26 pontos e 12 assistências e Domantas Sabonis que fez um duplo-duplo com 22 pontos e 13 rebotes. Sabonis está em alta quando se trata de rebotes, tendo conseguido dez ou mais nos últimos 13 jogos que disputou.

Os Kings trabalharam unidos e terminaram o jogo com 31 assistências. Eles superaram facilmente seus oponentes nesse departamento, já que os Warriors registraram apenas 22.

Enquanto isso, a diferença de pontos pode ter favorecido o Heat no último sábado, mas o resultado final não. Levará algum tempo para se recuperarem do golpe de 136-100 que o Jazz lhes desferiu no sábado. O Miami ficou em uma posição difícil após o primeiro tempo, com o placar já em 62-41.

A vitória de Sacramento aumentou seu recorde para 17-19. Quanto ao Miami, esta é a segunda derrota consecutiva e reduz o recorde da temporada para 17-16.

Os Kings venceram uma disputa que não poderia ter sido mais disputada no encontro anterior, em novembro de 2024, perdendo para o Heat 111-110. Os Kings têm outra vitória na manga ou o Heat vai dar a volta por cima? Teremos a resposta muito em breve.

Chance

Sacramento é favorito com 3,5 pontos contra Miami, de acordo com o último relatório Probabilidades da NBA.

Os apostadores tinham uma boa ideia da linha para este, já que o jogo começou com os Kings como favoritos de 2,5 pontos.

O acima/abaixo é de 223,5 pontos.

História da série

Miami venceu 6 de seus últimos 10 jogos contra o Sacramento.