Como assistir Sacramento State Hornets vs. Weber State Wildcats: transmissão ao vivo, canal de TV, horário de início do jogo de basquete da NCAA de sábado

Quem está jogando

Weber State Wildcats @ Sacramento State Hornets

Registros atuais: Weber State 7-13, Sacramento State 6-13

Como assistir

O que saber

O Sacramento State está 2-8 contra o Weber State desde março de 2020, mas eles terão a chance de diminuir um pouco a diferença no sábado. Os dois se enfrentarão em uma batalha Big Sky às 16h00 horário do leste dos EUA no ninho. Os Hornets vão se exibir depois de uma vitória, enquanto os Wildcats vão tropeçar na derrota.

Depois de sofrer quatro derrotas consecutivas, o Sacramento State finalmente mudou a situação contra o Idaho State na quinta-feira. Eles garantiram 75-71 W sobre o Bengals.

Enquanto isso, a recente fase difícil do Weber State ficou um pouco mais difícil na quinta-feira, após sua terceira derrota consecutiva. Eles sofreram uma queda difícil por 74-56 contra o Portland State.

A vitória do Sacramento State aumentou seu recorde para 6-13. Quanto ao status de Weber, sua derrota reduziu seu recorde para 7-13.

O Sacramento State perdeu para o Weber State em sua partida anterior, em fevereiro de 2024, caindo por 58-53. O estado de Sacramento terá mais sorte em casa do que na estrada?

História da série

Weber State venceu 8 de seus últimos 10 jogos contra Sacramento State.