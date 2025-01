Como assistir Saint Mary’s Gaels vs. São Francisco. Dons: transmissão ao vivo, canal de TV, horário de início do jogo de basquete da NCAA de quinta-feira

Quem está jogando

São Francisco. Dons @ St.

Registros atuais: São Francisco. 16-5, Santa Maria 16-3

Como assistir

O que saber

São Francisco. Eles estão 0-10 contra o Saint Mary’s desde fevereiro de 2019, mas as coisas podem mudar na quinta-feira. Os dois se enfrentarão em uma batalha na Costa Oeste às 21h, horário do leste dos EUA, no University Credit Union Pavilion. Os Dons ostentam alguns músculos ofensivos, já que tiveram média de 77 pontos por jogo nesta temporada.

No último sábado, São Francisco. obteve uma vitória por 81-70 sobre o Oregon State. A vitória marcou vitórias consecutivas para os Dons.

São Francisco. Eles conquistaram a vitória graças a vários jogadores importantes, mas foi Malik Thomas na frente quem fez 8 de 11 rumo aos 24 pontos. Tyrone Riley IV foi outro jogador importante, marcando 15 pontos e dois bloqueios.

Eles venceram, porém, São Francisco. Ele lutou para recuperar a bola no ataque e terminou o jogo com apenas quatro rebotes ofensivos. Esse é o menor número de rebotes ofensivos registrados desde março de 2024.

Enquanto isso, o Saint Mary’s entrou no jogo contra o Pepperdine no sábado com cinco vitórias consecutivas, mas entrará no próximo jogo com seis. Eles foram os vencedores por uma margem de 74-50 nas ondas. Os gaélicos têm o hábito de expulsar os adversários das quadras, tendo vencido oito partidas por 19 pontos ou mais nesta temporada.

Vários jogadores tiveram atuações sólidas para levar o Saint Mary’s à vitória, mas talvez nenhum mais do que Mitchell Saxen, que fez 5 de 8 rumo a 13 pontos mais seis rebotes. Outro jogador que fez a diferença foi Jordan Ross, que acertou 5 de 8 e somou 13 pontos mais cinco rebotes.

São Francisco. aumentou seu recorde para 16-5 com a vitória, que foi a 12ª consecutiva em casa. Quanto ao Saint Mary’s, eles têm tido um desempenho incrivelmente bom recentemente, já que venceram sete dos últimos oito jogos, o que foi um bom impulso para o seu recorde de 16-3 nesta temporada.

Provavelmente haverá algum ataque de alto desempenho na agenda, já que os dois times são alguns dos times com maior pontuação na liga. São Francisco. Ele não teve problemas para aumentar o placar nesta temporada, com média de 77 pontos por jogo. No entanto, não é como as dificuldades do Saint Mary nesse departamento, já que a média deles é de 76,8. Como ambas as equipes podem somar pontos com muita facilidade, a única dúvida que resta é quem consegue aumentar o placar.

Enquanto fãs de São Francisco. e Saint Mary’s estavam felizes após a última partida, seus apostadores provavelmente não estavam, pois nenhum dos times cobriu. Olhando para o futuro, o Saint Mary’s é o favorito nesta partida, já que os especialistas esperam que ganhe por 10,5 pontos. Esta disputa será a décima consecutiva como favorito (até o momento nesta reta estão 5-4 contra o spread).

Chance

Saint Mary’s é um grande favorito de 10,5 pontos contra o San Francisco, no último relatório. probabilidades de basquete universitário.

A linha deste jogo mudou bastante desde a sua abertura, já que começou com os gaélicos como favoritos de 7,5 pontos.

O acima/abaixo é de 136 pontos.

História da série

O Saint Mary’s venceu todos os jogos que disputou contra o San Francisco. nos últimos 6 anos.