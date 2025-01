Como assistir San Diego State Aztecs vs. UNLV Rebels: canal de TV, informações de transmissão ao vivo de basquete da NCAA, horário de início

Quem está jogando

Rebeldes UNLV @ Astecas do Estado de San Diego

Registros atuais: UNLV 10-7, San Diego State 11-4

Como assistir

O que saber

O San Diego State está 8-2 contra o UNLV desde janeiro de 2020 e terá a chance de ampliar esse sucesso no sábado. Os dois se encontrarão em uma batalha em Mountain West às 20h (horário do leste dos EUA) na Viejas Arena. A defesa dos astecas permitiu apenas 61,8 pontos por jogo nesta temporada, então o ataque dos rebeldes terá muito trabalho.

O San Diego State sofreu uma derrota quando jogou fora de casa no sábado, mas a torcida local deu-lhes toda a motivação necessária na terça-feira. Eles ultrapassaram o Colorado State com pontos restantes e venceram o jogo por 75-60.

O San Diego State pode atribuir muito de seu sucesso a Miles Byrd, que acertou 8 de 15 no caminho para 25 pontos, mais sete roubos de bola e seis rebotes. O desempenho dominante também deu a Byrd um novo recorde na carreira de três (cinco).

Enquanto isso, o UNLV não se saiu bem contra o Utah State recentemente (eles estavam 2-8 nas últimas dez partidas), mas não deixaram o passado atrapalhar na quarta-feira. UNLV se cansou e venceu o Utah State por 65-62. Para quem acompanha em casa, essa é a vitória mais próxima que os rebeldes registraram desde 14 de fevereiro de 2024.

Jalen Hill foi o destaque ofensivo do jogo, ao fazer 7 de 9 rumo a 15 pontos mais oito rebotes. Julian Rishwain foi outro jogador importante, somando 13 pontos e duas roubadas de bola.

O San Diego State tem se saído bem recentemente, vencendo oito das últimas dez partidas, dando um bom impulso ao seu recorde de 11-4 nesta temporada. Quanto ao UNLV, a vitória foi a sétima consecutiva em casa, elevando o recorde para 10-7.

O jogo de sábado parece ser uma disputa difícil: o San Diego State vem quebrando vidros nesta temporada, com média de 37,9 rebotes por jogo. No entanto, a história é diferente para o UNLV, já que eles tiveram uma média de apenas 32,4. Dada a considerável vantagem do estado de San Diego nessa área, o UNLV precisará encontrar uma maneira de preencher essa lacuna.

Olhando para o futuro, o San Diego State é o favorito nesta partida, já que os especialistas esperam uma vitória por 10,5 pontos. Para quem quer jogar no spread, esteja avisado: o San Diego State joga em casa, mas seu recorde de 2 a 5 contra o spread como tal não é exatamente encorajador.

Chance

San Diego State é um grande favorito de 10,5 pontos contra o UNLV, de acordo com o último probabilidades de basquete universitário.

Os apostadores tinham uma boa ideia da linha para este, já que o jogo começou com os astecas como favoritos de 10 pontos.

O acima/abaixo é de 131,5 pontos.

História da série

San Diego State venceu 8 de seus últimos 10 jogos contra UNLV.