Como assistir Santa Clara Broncos vs. Lavar. State Cougars: transmissão ao vivo, canal de TV, horário de início do jogo de basquete da NCAA de quinta-feira

Falta apenas mais um tempo entre o Santa Clara e a vitória que era favorito esta noite. Eles têm um pouco de proteção, pois atualmente lideram o estado de Washington por 49-38.

Se o Santa Clara continuar jogando assim, aumentará seu recorde para 14-7 em pouco tempo. Por outro lado, o estado de Washington terá de se contentar com um recorde de 15-6, a menos que as coisas mudem (e rapidamente).

Quem está jogando

Cougars do Estado de Washington @ Santa Clara Broncos

Registros atuais: Estado de Washington 15-5, Santa Clara 13-7

O que saber

Temos outro confronto emocionante agendado na Costa Oeste como o Wash. State Cougars e Santa Clara Broncos se encontrarão às 23h (horário do leste dos EUA) na quinta-feira no Leavey Center. Espere que o marcador se mantenha ocupado – se os jogos anteriores servirem de indicação, as duas equipas vão realmente iluminar o marcador.

O estado de Washington entra na disputa depois de uma grande vitória contra o Portland no sábado, algo que alguns apostadores estão a um quilômetro de distância. Tudo acabou bem para Wash. Estado contra Portland quando Wash. O estado alcançou uma vitória por 92-70. Para quem acompanha em casa, essa é a maior vitória que os Cougars tiveram desde 11 de novembro de 2024.

A vitória de Wash. O State foi um verdadeiro esforço de equipe, com muitos jogadores apresentando atuações sólidas. Talvez o melhor entre eles tenha sido Nate Calmese, que fez 11 de 19 a caminho de 23 pontos, mais oito assistências e três roubadas de bola. A noite de Calmese tem três jogos consecutivos em que marcou pelo menos 22,4 pontos. A equipe também recebeu ajuda de Dane Erikstrup, que acertou 6 de 10 e marcou 17 pontos, além de cinco rebotes e duas roubadas de bola.

Entretanto, vencer é sempre bom, mas fazê-lo com a pontuação mais alta da temporada é ainda melhor (pergunte ao Santa Clara). Eles obtiveram uma vitória por 103-99 sobre Gonzaga no sábado.

Tyeree Bryan foi simplesmente espetacular, fazendo 7 de 12 além do arco para 35 pontos, mais sete rebotes e duas roubadas de bola. Seu desempenho compensou o confronto mais lento contra o LMU na quinta-feira. Christoph Tilly foi outro jogador importante, acertando 7 de 9 e marcando 17 pontos.

A vitória marcou a segunda consecutiva do Estado de Washington e eleva o recorde da temporada para 15-5. Quanto ao Santa Clara, eles estão em alta ultimamente: venceram dez dos últimos 12 jogos, dando um belo impulso ao seu recorde de 13-7 nesta temporada.

A recuperação provavelmente será um grande fator nesta competição: o estado de Washington vem quebrando vidros nesta temporada, com média de 36,7 rebotes por jogo. Não é que o Santa Clara tenha problemas nesse departamento, já que tem uma média de 38,8. Com ambas as equipes lutando para controlar os arremessos perdidos, veremos se uma equipe consegue tirar vantagem.

O estado de Washington espera vencer as probabilidades na quinta-feira, já que os especialistas acreditam que eles estão caminhando para uma derrota. Para aqueles que desejam jogar no spread, considere o estado de Washington: eles têm um sólido recorde de 13-7 contra o spread nesta temporada.

Chance

Santa Clara é favorita com 5 pontos contra o Estado de Washington, de acordo com o último probabilidades de basquete universitário.

Os apostadores tinham uma boa ideia da linha para este, já que o jogo começou com os Broncos como favoritos de 4,5 pontos.

Os apostadores esperam fogos de artifício do ataque e definem o over/under em 159,5 pontos.

História da série

Santa Clara venceu 3 dos últimos 5 jogos contra o Wash. Estado.