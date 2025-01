Como assistir SF Austin Lumberjacks x SE Louisiana Lions: transmissão ao vivo, canal de TV, horário de início do jogo de basquete da NCAA de segunda-feira

Quem está jogando

SE Louisiana Lions @ SF Austin Lumberjacks

Registros atuais: SE Louisiana 8-8, SF Austin 8-8

O que saber

Temos outro confronto emocionante em Southland agendado para o SE Louisiana Lions e o SF Austin Lumberjacks às 19h30 horário do leste dos EUA na segunda-feira no William R. Johnson Coliseum. Os Leões têm feito a bola cair mais ultimamente, à medida que aumentaram o total de pontos em cada um dos últimos três jogos.

No último sábado, SE Louisiana facilitou o trabalho em Nova Orleans e conquistou uma vitória por 91-71. Com os Leões vencendo por 47 a 27 no intervalo, o confronto estava quase no fim.

SE Louisiana trabalhou em unidade e terminou o jogo com 22 assistências. Esse é o maior número de assistências que eles postaram desde dezembro de 2023.

Enquanto isso, SF Austin venceu Lamar por 72-63 no sábado.

A vitória trouxe o SE Louisiana de volta ao empate em 8-8. Quanto ao SF Austin, a vitória também os trouxe de volta ao empate por 8-8.

O sudeste da Louisiana espera vencer as probabilidades na segunda-feira, já que os especialistas acreditam que eles estão caminhando para uma derrota. Para aqueles que desejam jogar no spread, considere o sudeste da Louisiana: eles têm um sólido histórico de 9-5 contra o spread nesta temporada.

As duas equipes no jogo desta segunda-feira não só venceram os últimos jogos, como também cuidaram dos apostadores e cobriram o spread. Quanto ao próximo jogo, o SF Austin é o favorito, já que os especialistas esperam uma vitória por 3,5 pontos. Para quem quer jogar no spread, lembre-se do adversário do SF Austin: eles têm um histórico ruim de 0-2 contra o spread contra o SE Louisiana nas duas últimas partidas.

Chance

SF Austin é favorito com 3,5 pontos contra SE Louisiana, de acordo com o último probabilidades de basquete universitário.

Os apostadores alinharam-se com a comunidade de apostadores neste caso, pois o jogo começou com 3,5 pontos de diferença e assim permaneceu.

O acima/abaixo é de 130,5 pontos.

História da série

SF Austin venceu 5 de seus últimos 6 jogos contra SE Louisiana.