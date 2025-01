Como assistir St. John’s Red Storm x Georgetown Hoyas: informações de transmissão ao vivo do basquete da NCAA, canal de TV, horário de início, probabilidades de jogo

Quem está jogando

Georgetown Hoyas @ Tempestade Vermelha de St.

Registros atuais: Georgetown 12-4, St.

John’s está 8-2 contra Georgetown desde fevereiro de 2020 e terá a chance de estender esse sucesso na terça-feira. Os dois se encontrarão em uma batalha no Big East às 19h30 horário do leste dos EUA no Madison Square Garden. O Red Storm tentará manter viva a seqüência de 13 vitórias consecutivas em casa desde a temporada passada.

No sábado, o St. John’s conquistou uma vitória por 80-68 sobre o Villanova.

Entre os líderes do ataque estava RJ Luis, que fez um duplo-duplo com 30 pontos e dez rebotes. Além disso, ele também acumulou seis rebotes ofensivos, o maior número desde novembro de 2024. Deivon Smith foi outro jogador importante, marcando 12 pontos.

O St. John’s quebrou o vidro ofensivo e terminou o jogo com 17 rebotes ofensivos. Esse bom desempenho não foi novidade para a equipe: já conseguiu pelo menos dez rebotes ofensivos em 12 jogos consecutivos.

Georgetown tem sido uma força dominante até agora, mas neste momento eles estão no meio de uma pequena crise. Eles caíram por 68-60 para UConn no sábado. São dois jogos consecutivos agora que os Hoyas perderam por exatamente oito pontos.

A derrota de Georgetown não deve ofuscar as atuações de Curtis Williams Jr, que marcou 15 pontos, e Thomas Sorber, que quase fez um duplo-duplo com nove pontos e dez rebotes. Sorber também está em alta quando se trata de bloqueios, já que já postou dois ou mais nos últimos sete jogos que disputou.

John’s tem estado em alta ultimamente: eles venceram nove dos últimos dez encontros, o que foi um bom impulso para seu recorde de 14-3 nesta temporada. Quanto a Georgetown, a derrota encerrou uma seqüência de oito vitórias consecutivas em casa e os deixou com um recorde de 12-4.

Os rebotes provavelmente serão um grande fator nesta disputa: o St. John’s varreu as tabelas nesta temporada, com média de 42 rebotes por jogo. Não é como se Georgetown estivesse tendo dificuldades nesse departamento, já que eles tiveram uma média de 37,5. Com ambas as equipes lutando para controlar os arremessos perdidos, veremos se uma equipe consegue tirar vantagem.

John’s venceu Georgetown por 86-78 na última vez que os times jogaram em março de 2024. O St. Será que John’s repetirá o sucesso ou Georgetown terá um plano de jogo melhor desta vez? Saberemos muito em breve.

História da série

John’s venceu 8 de seus últimos 10 jogos contra Georgetown.