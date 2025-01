Como assistir Stony Brook Seawolves vs. Carolina do Norte A&T Aggies: canal de TV, informações sobre transmissão ao vivo de basquete da NCAA, horário de início

Quem está jogando

Carolina do Norte A&T Aggies @ Stony Brook Seawolves

Registros atuais: Carolina do Norte A&T 4-17, Stony Brook 4-16

Como assistir

O que saber

Temos outro confronto atlético costeiro emocionante a tempo, já que os A&T Aggies da Carolina do Norte e os Stony Brook Seawolves estão programados para começar às 12h00 horário do leste dos EUA no sábado na Stony Brook Arena. Ambos tiveram uma jornada difícil até este ponto, com sete derrotas consecutivas para os Aggies e oito para os Seawolves.

Na quinta-feira, o North Carolina A&T perdeu para Towson fora de casa por uma margem decisiva de 83-67.

Enquanto isso, Stony Brook recebeu um soco no estômago por 79-54 contra Campbell na quinta-feira. Os Seawolves ficaram em uma posição difícil após o primeiro tempo, com o placar já em 41-19.

Mesmo com a derrota, o time ainda teve sua cota de atuações impressionantes. Um dos melhores veio de Andre Snoddy, que somou 11 pontos e duas roubadas de bola. Ele teve alguns problemas para se equilibrar contra Towson no sábado, então esta foi uma boa mudança.

Talvez sem surpresa, dado o placar, Stony Brook lutou para trabalhar junto e terminou o jogo com apenas oito assistências. Eles foram fumados por seus oponentes naquele departamento quando Campbell postou 18.

A derrota do North Carolina A&T caiu seu recorde para 4-17. Quanto a Stony Brook, sua derrota caiu para 4-16.

O jogo de sábado parece ser uma disputa complicada: a North Carolina A&T vem quebrando o vidro nesta temporada, com média de 36,9 rebotes por jogo. No entanto, a história é diferente para Stony Brook, já que eles têm uma média de apenas 32,6. Dada a vantagem considerável da Carolina do Norte sobre a A&T nessa área, Stony Brook terá de encontrar uma forma de colmatar essa lacuna.

A Carolina do Norte A&T perdeu para Stony Brook fora de casa por uma margem decisiva de 80-64 quando os times jogaram pela última vez em fevereiro de 2024. Será que a Carolina do Norte A&T conseguirá vingar sua derrota ou a história está fadada a se repetir? Descobriremos em breve.

História da série

Stony Brook venceu 3 de seus últimos 4 jogos contra o North Carolina A&T.