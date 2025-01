Como assistir Texas assim. Tigers vs Southern U. Jaguars: informações de transmissão ao vivo de basquete da NCAA, canal de TV, horário de início, probabilidades de jogo

relatório de intervalo

O sul dos EUA está a caminho, mas não parece deteriorado. Eles saltaram para uma vantagem rápida de 29-21 contra o Texas So.

Southern U. entrou no confronto com quatro derrotas consecutivas e está a caminho de somar cinco. As coisas podem mudar ou o Texas mudará? Dar-lhes outra perda? Só o tempo dirá.

Quem está jogando

Southern U. Jaguars @ Texas So.

Registros atuais: Southern U. 5-8, Texas So.

Como assistir

O que saber

Texas Então. está se preparando para seu primeiro confronto SWAC da temporada no sábado. Eles e os Southern U. Jaguars se encontrarão às 18h00 horário do leste dos EUA na H&PE Arena. Os Tigres são os ligeiros favoritos, mas os fãs devem ser brindados com um jogo emocionante que provavelmente chegará ao limite.

Texas Então. vem de marcar o maior número de pontos em toda a temporada. Eles desferiram um golpe nos estudos bíblicos na ordem de 103-68 no sábado. A vitória foi uma lufada de ar fresco para os Tigres, pois encerrou uma seqüência de cinco derrotas consecutivas.

Texas Então. Ele trabalhou como unidade e finalizou o jogo com 25 assistências. Esse é o maior número de assistências que eles postaram desde dezembro de 2023.

Enquanto isso, a recente queda do sul dos EUA ficou um pouco mais difícil na segunda-feira, após a quarta derrota consecutiva. Eles sofreram um duro golpe contra o Nebraska, caindo por 77-43. O confronto marcou o jogo com menor pontuação dos Jaguars até agora nesta temporada.

A vitória do Texas So. aumentou seu recorde para 3-10. Quanto ao Sul dos EUA, sua perda caiu para 5-8.

Texas Então. Eles conseguiram uma vitória sólida sobre Southern U. em seu encontro anterior, em fevereiro de 2024, vencendo por 68-56. O Texas fará isso? repetir o sucesso ou o Southern U. tem um plano de jogo melhor desta vez? Saberemos em breve.

Chance

Texas Então. é um ligeiro favorito de 1,5 ponto contra o sul dos EUA, de acordo com o último probabilidades de basquete universitário.

Os apostadores tinham uma boa ideia da linha para este, já que o jogo começou com os Tigres como favoritos de 1 ponto.

O acima/abaixo é de 142,5 pontos.

História da série

Texas Então. e Southern U. possuem 5 vitórias nos últimos 10 jogos.