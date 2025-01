Como assistir Texas assim. Tigers x Alcorn State Braves: informações de transmissão ao vivo do basquete da NCAA, canal de TV, horário de início, probabilidades de jogo

relatório de meio período

Este jogo não se parece em nada com a margem estreita de 82-79 da vitória do Texas So. sobre o Alcorn State em sua partida anterior em março de 2024. Texas So tem um pouco de proteção, pois atualmente lidera o Alcorn State por 34-12.

Texas Então. Chegaram ao jogo com motivação extra depois da derrota sofrida na última vez que as duas equipas se defrontaram. Veremos se eles conseguem reverter o roteiro ou se será simplesmente mais do mesmo.

Quem está jogando

Alcorn State Braves @ Texas So.

Registros atuais: Alcorn State 2-14, Texas So.

Como assistir

O que saber

Alcorn State desfrutou de uma casa de três jogos, mas em breve terá que tirar a poeira de suas camisas fora de casa. Eles e os Texas So Tigers se encontrarão em uma batalha SWAC às 18h00 horário do leste dos EUA no sábado na H&PE Arena. O Braves conquistou uma vitória surpreendente na última partida e espera fazê-lo mais uma vez contra o Tigers, favorito com 7,5 pontos.

Na segunda-feira passada, Alcorn State escapou por pouco com uma vitória quando o time venceu o Alabama State por 67-65.

Enquanto isso, o confronto do Texas So. na segunda-feira estava perto da metade, que foi quando as coisas melhoraram. Eles venceram Miss Valley State com uma vitória por 82-53. Os Tigres eram os grandes favoritos para este jogo e os resultados mostram porquê.

A vitória do Alcorn State aumentou seu recorde para 2-14. Quanto ao Texas So., sua vitória encerrou uma seca de dez jogos fora de casa desde a temporada passada e os colocou em 5-11.

Alcorn State venceu em um jogo emocionante contra o Texas So em sua partida anterior em março de 2024, ultrapassando 82-79. Será que Alcorn State repetirá seu sucesso ou o Texas também? Você tem um plano de jogo melhor desta vez? Saberemos muito em breve.

Chance

Texas Então. é um grande favorito de 7,5 pontos contra Alcorn State, de acordo com o último probabilidades de basquete universitário.

Os apostadores alinharam-se com a comunidade de apostas neste caso, pois o jogo começou com um spread de 7,5 pontos e assim permaneceu.

O acima/abaixo é de 138 pontos.

Ver times de basquete universitário para todos os jogos, incluindo este, do modelo de computador avançado da SportsLine. Obtenha escolhas agora.

História da série

Texas Então. e Alcorn State têm ambos 5 vitórias nos últimos 10 jogos.