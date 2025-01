Como assistir Troy Trojans x Arkansas State Red Wolves: transmissão ao vivo, canal de TV, horário de início do jogo de basquete da NCAA de sábado

Quem está jogando

Lobos Vermelhos do Estado de Arkansas @ Troy Trojans

Registros atuais: Arkansas State 11-5, Troy 10-5

Como assistir

O que saber

Temos outro confronto emocionante do Sun Belt agendado para o início dos Troy Trojans e dos Arkansas State Red Wolves às 16h33 horário do leste dos EUA no sábado na Trojan Arena. As duas equipes sofreram uma derrota no último jogo, portanto terão muita motivação para conseguir o ‘W’.

Troy provavelmente entra na disputa com rancor, considerando que o Texas State acabou de encerrar a seqüência de cinco vitórias consecutivas do time na quinta-feira. Eles estavam a um passo da vitória e caíram por 74-73 para os Bobcats. Os Trojans não fizeram jus ao seu potencial e ficaram aquém da liderança que os apostadores pensavam que tinham ao entrar no jogo.

O estado do Arkansas tem sido uma força dominante até agora, mas neste momento está no meio de uma pequena crise. Eles levaram uma rebatida de 76-62 na coluna de derrotas para o sul do Alabama na quinta-feira.

Embora tenha perdido, o Arkansas State quebrou o vidro ofensivo e terminou o jogo com 16 rebotes ofensivos. Eles superaram facilmente seus oponentes nesse departamento, já que o sul do Alabama derrotou apenas seis.

A derrota do Troy encerrou uma seqüência de quatro vitórias consecutivas em casa e caiu para 10-5. Quanto ao estado de Arkansas, a derrota caiu para 11-5.

Os rebotes provavelmente serão um grande fator nesta disputa: Troy vem quebrando vidros nesta temporada, com média de 37,7 rebotes por jogo. Não é como se o Arkansas State estivesse lutando nesse departamento, já que eles têm uma média de 41. Com ambas as equipes lutando para encurralar os arremessos perdidos, veremos se uma equipe consegue assumir a liderança.

Troy perdeu contra o Arkansas State em sua reunião anterior em fevereiro de 2024, caindo 79-71. Será que Troy terá mais sorte em casa do que fora?

História da série

Troy venceu 6 de seus últimos 10 jogos contra o Arkansas State.