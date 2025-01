relatório de intervalo

Quem está jogando

Cal-Baker. Roadrunners @ UCSB Gaúchos

Registros atuais: Cal-Baker. 8-8, UCSB 9-5

Como assistir

O que saber

Cal-Baker. Eles estão 1-9 contra o UCSB desde novembro de 2016, mas terão a chance de diminuir um pouco a diferença na quinta-feira. Os dois se encontrarão em uma batalha no Big West às 22h00 horário do leste dos EUA no Thunderdome. Os Roadrunners têm feito a bola cair mais ultimamente, à medida que aumentaram seu total de pontos em cada um dos últimos três jogos.

Sábado passado, Cal-Baker. ultrapassou LBSU com pontos sobrando, levando o jogo por 80-65.

Cal-Baker. Ele quebrou o vidro ofensivo e finalizou o jogo com 19 rebotes ofensivos. Eles superaram facilmente seus oponentes nesse departamento, já que o LBSU derrotou apenas quatro.

Enquanto isso, a UCSB registrou na sexta-feira sua vitória mais próxima desde 7 de março de 2024. Eles certamente tornaram tudo emocionante, mas conseguiram escapar com uma vitória por 64-61 sobre o Havaí. A vitória marcou vitórias consecutivas dos gaúchos.

A vitória foi para Cal-Baker. empatar novamente em 8-8. Quanto ao UCSB, a vitória encerrou uma seca de três jogos fora de casa e os colocou em 9-5.

O jogo de quinta-feira parece ser uma masterclass de tiro: Cal-Baker. Ele tem sido dinamite nesta temporada, tendo acertado 38,9% de suas cestas de três pontos por jogo. Não é como se o UCSB estivesse lutando nesse departamento, já que eles acertaram 37,2% de seus três pontos nesta temporada. Dadas essas forças concorrentes, será interessante ver como o confronto se desenrola.

Cal-Baker. espera superar as previsões na quinta-feira, já que os especialistas acreditam que está caminhando para uma perda. Para quem quer brincar com a propagação, atenção: Cal-Baker. Eles estão jogando fora de casa, mas seu histórico de 1-5-1 contra o spread como tal não é exatamente encorajador.

Chance

UCSB é um grande favorito de 7,5 pontos contra Cal-Baker, no último relatório. probabilidades de basquete universitário.

Os apostadores alinharam-se com a comunidade de apostas neste caso, pois o jogo começou com um spread de 7,5 pontos e assim permaneceu.

O acima/abaixo é de 135,5 pontos.

História da série

UCSB venceu 9 de seus últimos 10 jogos contra Cal-Baker.