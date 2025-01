Como assistir UNC-Ash. Bulldogs x Winthrop Eagles: informações de transmissão ao vivo de basquete da NCAA, canal de TV, horário de início, probabilidades de jogo

Quem está jogando

Registros atuais: Winthrop 13-7, UNC-Ash. 12-6

Temos outro confronto emocionante do Big South agendado entre Winthrop Eagles e UNC-Ash. Os Bulldogs vão dar gorjeta às 14h00 horário do leste dos EUA no sábado na Kimmel Arena. Os Eagles têm feito a bola cair mais ultimamente, à medida que aumentaram o total de pontos em cada um dos últimos três jogos.

Na quarta-feira, Winthrop precisou de uma pequena prorrogação para derrotar o Charleston Southern. Eles saíram com uma vitória por 102-97 sobre os Buccaneers. Com o placar tão alto, ambas as equipes provavelmente terão alguns exercícios defensivos adicionais pela frente.

Enquanto isso, embora o SC Upstate tenha marcado impressionantes 92 pontos na quarta-feira, UNC-Ash. ele ainda saiu vitorioso. Em um confronto acirrado que poderia ter acontecido de qualquer maneira, UNC-Ash. postou uma vitória por 93-92 sobre o SC Upstate. A vitória marcou vitórias consecutivas para os Bulldogs.

Winthrop aumentou seu recorde para 13-7 com a vitória, que foi a nona consecutiva em casa. Quanto ao UNC-Ash., eles têm estado em alta ultimamente, vencendo nove dos últimos 11 jogos, um bom impulso para o seu recorde de 12-6 nesta temporada.

Provavelmente haverá algum ataque de alto desempenho na agenda, já que ambos são alguns dos times com maior pontuação na liga. Winthrop não teve problemas para aumentar o placar nesta temporada, com média de 85,8 pontos por jogo. Mas não é como o UNC-Ash. dificuldades nesse departamento, pois têm uma média de 86,3. Como ambas as equipes podem somar pontos com muita facilidade, a única dúvida que resta é quem consegue aumentar o placar.

Winthrop ficou aquém do UNC-Ash. no confronto anterior em fevereiro de 2024, caindo por 82-78. Conseguirá Winthrop vingar a sua perda ou estará a história condenada a repetir-se? Saberemos muito em breve.

História da série

Winthrop venceu 6 de seus últimos 10 jogos contra UNC-Ash.