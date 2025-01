Como assistir Utah Tech Trailblazers x UT Arlington Mavericks: transmissão ao vivo, canal de TV, horário de início do jogo de basquete da NCAA de quinta-feira

relatório de meio período

Depois de uma dura derrota na estrada em sua última partida, o Utah Tech parece muito melhor hoje em sua quadra. Eles têm um pouco de proteção, pois atualmente lideram o UT Arlington por 40-27.

O Utah Tech ainda não obteve sucesso fora de casa, então tem algo a provar. A vitória está ao nosso alcance; Este poderia ser o seu golpe de sorte?

Quem está jogando

UT Arlington Mavericks @ Pioneiros da Tecnologia de Utah

Registros atuais: UT Arlington 7-8, Utah Tech 4-11

Como assistir

O que saber

UT Arlington está 3-0 contra o Utah Tech desde fevereiro de 2023 e terá a chance de ampliar esse sucesso na quinta-feira. O UT Arlington Mavericks permanecerá na estrada para enfrentar o Utah Tech Trailblazers às 21h00 horário do leste dos EUA na Burns Arena. Os Mavericks ostentam alguns músculos ofensivos, já que tiveram média de 77,8 pontos por jogo nesta temporada.

Os especialistas previram que o UT Arlington estaria no caminho certo após uma vitória, mas Tarleton State garantiu que isso não acontecesse. UT Arlington ficou um pouco atrás de Tarleton State por um placar de 77-74 no sábado. Para quem acompanha em casa, essa é a derrota mais próxima que o Mavericks sofreu desde 13 de novembro de 2024.

Enquanto isso, a Utah Tech não conseguiu vencer a FIU na última segunda-feira e caiu por 80-66.

A derrota não conta toda a história, já que vários jogadores fizeram boas partidas. Um dos mais ativos foi Samuel Ariyibi, que marcou dez pontos, cinco rebotes e quatro roubadas de bola. Ele teve alguns problemas para se equilibrar contra o estado de Utah em dezembro de 2024, então este foi um passo na direção certa. Noa Gonsalves foi outro jogador importante, marcando 18 pontos.

UT Arlington agora tem um recorde de derrotas de 7-8. Quanto ao Utah Tech, eles caíram seu recorde para 4-11 com a derrota, que foi a nona consecutiva na estrada desde a temporada passada.

Fique de olho no gol do jogo de quinta-feira: UT Arlington tem sido dinamite nas profundezas desta temporada, acertando 37,9% de seus três pontos por jogo. No entanto, a história é diferente para o Utah Tech, já que eles acertaram apenas 30,3% de suas cestas de três pontos nesta temporada. Dada a vantagem considerável da UT Arlington nessa área, a Utah Tech precisará encontrar uma maneira de preencher essa lacuna.

Olhando para o futuro, o UT Arlington é o favorito nesta partida, já que os especialistas esperam vê-lo vencer por quatro pontos. Para quem quer jogar no spread, lembre-se do adversário do UT Arlington: eles têm um sólido histórico de 3 a 0 contra o spread contra o Utah Tech nas últimas três partidas.

Chance

UT Arlington é favorito de 4 pontos contra Utah Tech, de acordo com as últimas probabilidades de basquete universitário.

Os apostadores alinharam-se com a comunidade de apostadores neste caso, pois o jogo começou com uma vantagem de 4 pontos e lá permaneceu.

O acima/abaixo é de 154,5 pontos.

Ver times de basquete universitário para todos os jogos, incluindo este, do modelo de computador avançado da SportsLine. Obtenha escolhas agora.

História da série

O UT Arlington venceu todos os jogos que disputou contra o Utah Tech nos últimos 2 anos.