Como assistir Wagner Seahawks x St. Francis Red Flash: transmissão ao vivo, canal de TV, horário de início do jogo de basquete da NCAA de segunda-feira

São Francisco Red Flash @ Wagner Seahawks

Registros atuais: São Francisco 7-12, Wagner 9-8

O que saber

Wagner fez 8-2 contra o St. Francis recentemente e eles tentarão somar ainda mais à coluna de vitórias na segunda-feira. As duas equipes se enfrentarão na Batalha do Nordeste às 13h (horário do leste dos EUA) no Spiro Sports Center. Os Seahawks têm feito a bola cair mais ultimamente, pois aumentaram seu total de pontos em cada um dos últimos três jogos.

Os especialistas previram que Wagner estaria a caminho da vitória, mas Mercyhurst garantiu que isso não acontecesse. Wagner caiu para Mercyhurst por 69-65.

Enquanto isso, São Francisco não aguentou a LIU no sábado e caiu por 64-51. O jogo marcou o jogo com menor pontuação do Red Flash até agora nesta temporada.

A derrota de Wagner foi a terceira consecutiva em casa, caindo o recorde para 9-8. Quanto a São Francisco, sua derrota caiu para 7-12.

Wagner venceu o St. Francis por 65-63 quando os times jogaram pela última vez em fevereiro de 2024. Wagner tem outra vitória na manga ou o St. Teremos a resposta muito em breve.

História da série

Wagner venceu 8 de seus últimos 10 jogos contra o St.