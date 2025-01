Como assistir Washington Huskies x Illinois Fighting Illini: transmissão ao vivo, canal de TV, horário de início do jogo de basquete da NCAA de domingo

Quem está jogando

Illinois lutando contra Illini @ Washington Huskies

Registros atuais: Illinois 10-3, Washington 10-4

A terra natal dos Washington Huskies continuará enquanto se preparam para enfrentar o Illinois Fighting Illini às 16h00 horário do leste dos EUA no domingo, na Alaska Airlines Arena. Ambos trabalharam muito para superar as adversidades nas batalhas anteriores e certamente estão se sentindo confiantes para este confronto.

Na quinta-feira, Washington venceu Maryland por 75-69.

Vários jogadores tiveram atuações sólidas para levar Washington à vitória, mas talvez nenhum mais do que Great Osobor, que fez um duplo-duplo com 20 pontos e 14 rebotes. Zoom Diallo foi outro jogador importante, marcando 18 pontos, mais seis assistências e cinco rebotes.

Enquanto isso, Illinois entrou no jogo de quinta-feira com duas vitórias consecutivas… mas saiu com três. Eles não poderiam ter pedido um início de 2025 melhor do que a vitória por 109-77 contra os Ducks. Os Fighting Illini têm o hábito de expulsar os adversários das quadras, tendo vencido seis partidas por 32 pontos ou mais nesta temporada.

Illinois pode atribuir grande parte de seu sucesso a Tre White, que fez uma dobradinha com 20 pontos e 11 rebotes. A equipe também recebeu ajuda de Kasparas Jakucionis, que fez 6 de 11 e marcou 16 pontos, mais seis assistências e seis rebotes.

Washington tem estado em alta ultimamente: eles venceram quatro dos últimos cinco encontros, acrescentando um belo impulso ao seu recorde de 10-4 nesta temporada. Quanto ao Illinois, a vitória aumentou o recorde para 10-3.