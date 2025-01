Como assistir William & Mary Tribe vs. Hampton Pirates: canal de TV, informações de transmissão ao vivo de basquete da NCAA, horário de início

Quem está jogando

Piratas de Hampton na Tribo William e Mary

Registros atuais: Hampton 10-9, William e Mary 11-8

Como assistir

Quando: Quinta-feira, 23 de janeiro de 2025 às 17h, horário do leste

Quinta-feira, 23 de janeiro de 2025 às 17h, horário do leste Onde: Kaplan Arena – Williamsburg, Virgínia

Kaplan Arena – Williamsburg, Virgínia TV: Rede esportiva CBS

Rede esportiva CBS Continuar: Aplicativo CBS Sports

Aplicativo CBS Sports Assista na TV conectada: Aplicativo CBS Sports ativado Ano e incêndio na televisão

Aplicativo CBS Sports ativado Ano e incêndio na televisão Transmissão ao vivo: CBSSports. com qualquer fuboTV (Experimente gratuitamente. Podem ser aplicadas restrições regionais.)

O que saber

William & Mary está 8-2 contra o Hampton desde novembro de 2017 e terá a chance de ampliar esse sucesso na quinta-feira. Os dois se encontrarão em uma batalha Coastal Athletic às 17h (horário do leste dos EUA) na Kaplan Arena. A Tribo tentará manter viva a seqüência de oito vitórias consecutivas em casa desde a temporada passada.

William e Mary provavelmente entrarão no jogo com rancor, considerando que a UNCW acabou de encerrar a seqüência de seis vitórias consecutivas do time na segunda-feira. Eles caíram por 85-74 para os Seahawks. A Tribo não teve muita sorte com os Seahawks recentemente, já que o time ficou aquém das duas últimas vezes que se enfrentaram.

O lado perdedor foi liderado por Gabe Dorsey, que marcou 18 pontos. Seu desempenho compensou o confronto mais lento contra o Hampton, na quinta-feira.

Enquanto isso, Hampton venceu o North Carolina A&T por 74-73 na segunda-feira, graças a um lance livre de Xzavier Long faltando 2 segundos para o fim do segundo quarto.

Entre os líderes do ataque estava Noah Farrakhan, que marcou 17 pontos, mais seis assistências e três roubadas de bola. Ele continua avançando, superando seu total de pontos anterior em cada uma das últimas três partidas que disputou.

Hampton quebrou o vidro ofensivo e terminou o jogo com 15 rebotes ofensivos. Esse bom desempenho não foi novidade para a equipe: já conseguiu pelo menos dez rebotes ofensivos em cinco jogos consecutivos.

A derrota de William & Mary encerrou uma seqüência de três vitórias consecutivas e os levou para 11-8. Quanto ao Hampton, eles agora têm um recorde de vitórias de 10-9.

Esta competição parece ser incrível: William e Mary têm sido incrivelmente precisos nesta temporada, marcando 47,1% de seus arremessos de campo por jogo. No entanto, a história é diferente para Hampton, já que eles acertaram apenas 41,5% de seus gols nesta temporada. Dada a vantagem considerável da William & Mary nessa área, Hampton terá de encontrar uma forma de colmatar essa lacuna.

William & Mary venceram Hampton por 67-64 quando os times jogaram pela última vez na quinta-feira. William e Mary terão outra vitória na manga ou Hampton os mudará? Teremos a resposta muito em breve.

História da série

William & Mary venceu 8 de seus últimos 10 jogos contra o Hampton.