Como assistir Xavier Musketeers x Villanova Wildcats: transmissão ao vivo, canal de TV, horário de início do jogo de basquete da NCAA de terça-feira

Quem está jogando

Villanova Wildcats @ Xavier Mosqueteiros

Registros atuais: Villanova 11-6, Xavier 10-7

Como assistir

Quando: Terça-feira, 14 de janeiro de 2025 às 18h30 horário do leste dos EUA

Terça-feira, 14 de janeiro de 2025 às 18h30 horário do leste dos EUA Onde: Cintas Center – Cincinnati, Ohio

Cintas Center – Cincinnati, Ohio TV: esportes de raposa 1

esportes de raposa 1 Continuar: Aplicativo CBS Sports

Aplicativo CBS Sports Transmissão on-line: fuboTV (Experimente gratuitamente. Podem ser aplicadas restrições regionais.)

O que saber

Temos outro confronto emocionante do Big East agendado com o lançamento dos Xavier Musketeers e Villanova Wildcats às 18h30 horário do leste dos EUA na terça-feira no Cintas Center. Os Mosqueteiros mostram alguma força ofensiva, com média de 78,9 pontos por jogo nesta temporada.

Xavier retorna à sua quadra depois de derrotar DePaul, embora DePaul tenha dominado em casa nesta temporada. Xavier derrotou DePaul por um placar de 77-63 no sábado.

A vitória de Xavier foi um verdadeiro esforço de equipe, com muitos jogadores apresentando atuações sólidas. Talvez o melhor deles tenha sido Ryan Conwell, que marcou 19 pontos. O desempenho de Conwell compensou um confronto mais lento contra o St. John’s na terça-feira. A equipe também contou com a ajuda de Zach Freemantle, que fez um duplo-duplo com 20 pontos e dez rebotes.

Enquanto isso, após uma sequência de três vitórias consecutivas, a sorte de Villanova finalmente acabou no sábado. Eles caíram por 80-68 para o St. Os Wildcats não tiveram muita sorte contra o Red Storm recentemente, já que o time ficou aquém das duas últimas vezes que se enfrentaram.

O lado perdedor foi impulsionado por Wooga Poplar, que fez 7 de 13 a caminho de 22 pontos.

A vitória de Xavier encerrou uma seca de seis jogos fora de casa desde a temporada passada e os colocou em 10-7. Quanto a Villanova, a derrota baixou o recorde para 11-6.

O jogo de terça-feira parece ser uma aula magistral de tiro: Xavier tem sido dinamite de longa distância nesta temporada, tendo acertado 39,2% de seus três pontos por jogo. Não é como se Villanova estivesse lutando nesse departamento, já que eles acertaram 41,2% de seus três pontos nesta temporada. Dadas essas forças concorrentes, será interessante ver como o confronto se desenrola.

Xavier superou Villanova por 56-53 quando os times jogaram pela última vez em fevereiro de 2024. Xavier tem outra vitória na manga ou Villanova irá transformá-los? Teremos a resposta muito em breve.

História da série

Villanova venceu 7 dos últimos 10 jogos contra Xavier.