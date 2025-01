Como assistir Youngstown State Penguins x Robert Morris Colonials: informações de transmissão ao vivo do basquete da NCAA, canal de TV, horário de início, probabilidades de jogo

relatório de intervalo

Robert Morris e Youngstown State apareceram no jogo, mas seus ataques certamente não. Com um placar de 40-36, Robert Morris parecia o melhor time, mas ainda faltava mais um tempo para jogar.

Robert Morris entrou na competição depois de vencer três jogos consecutivos e estar a apenas metade de distância um do outro. Serão quatro ou o estado de Youngstown se apresentará e explodirá? Saberemos em breve.

Quem está jogando

Coloniais de Robert Morris @ Pinguins do estado de Youngstown

Registros atuais: Robert Morris 13-7, Youngstown State 12-8

Como assistir

O que saber

Temos outro confronto emocionante da Horizon League agendado para o encontro entre Robert Morris Colonials e Youngstown State Penguins às 18h30 horário do leste dos EUA na quarta-feira no Beeghly Center. Os Penguins são os favoritos, mas como as probabilidades não impediram os Coloniais no último jogo, talvez o time tenha mais uma surpresa na manga.

Youngstown State espera fazer o que Milwaukee não conseguiu no domingo: encerrar a seqüência de vitórias de Robert Morris, que agora é de três jogos. Robert Morris escapou por pouco com uma vitória quando o time derrotou Milwaukee por 81-79. Com a vitória, os Coloniais elevaram sua média de pontuação para 75,2 pontos por jogo.

Enquanto isso, Youngstown State não teve muito espaço para respirar no jogo contra o Green Bay no domingo, mas ainda assim saiu com uma vitória por 73-69. O over/under foi fixado em 142,5 pontos, então é um bom trabalho para os apostadores; você estava certo sobre o dinheiro.

A vitória de Robert Morris foi a terceira consecutiva fora de casa, elevando seu recorde para 13-7. Quanto ao Youngstown State, eles estão em alta ultimamente: venceram dez das últimas 13 partidas, o que foi um bom impulso para seu recorde de 12-8 nesta temporada.

Robert Morris perdeu contra Youngstown State em sua partida anterior em dezembro de 2024, caindo por 72-58. Conseguirá Robert Morris vingar a sua perda ou estará a história condenada a repetir-se? Saberemos muito em breve.

Chance

Youngstown State é um ligeiro favorito de 2,5 pontos contra Robert Morris, de acordo com o último probabilidades de basquete universitário.

Os apostadores alinharam-se com a comunidade de apostadores neste caso, pois o jogo começou com 2,5 pontos de diferença e assim permaneceu.

O acima/abaixo é de 144,5 pontos.

História da série

Youngstown State venceu 7 de seus últimos 10 jogos contra Robert Morris.