Como completar o capítulo 1 do Valentine?

A semana dos namorados está aqui!

A atualização do namorado finalmente chegou com o vestido de Roblox para impressionar e todas as meninas estão nas meninas neste momento. Esta atualização não apenas traz novo conteúdo, vestidos etc., mas também vem com uma pesquisa dividida em dois capítulos.

Neste artigo, falaremos sobre o Capítulo 1 e como ele pode concluí -lo facilmente no jogo. Sem perder mais tempo, entraremos nele.

Iniciando a pesquisa

É assim que você pode iniciar o capítulo 1 da pesquisa dos namorados no vestido de Roblox para impressionar:

Após sua competição de pistas, localize o portal perto da entrada do jardim na sala de espera para obter acesso ao lobby de Misiones.

Em negrito o trem: encontre o trem 1 trem no lobby de Misiones. Você pode jogar tão sozinho, mesmo ou como um grupo de quatro ou seis. Continue pela porta do jardim para iniciar a primeira cena, que você pode omitir, se desejar.

Capítulo 1: Lição de casa de Caldero

Para chegar à sala do caldeirão, siga a cena de corte através do corredor e vire à esquerda antes de terminar. Você se encontrará na sala do caldeirão, onde ele tocará outra cena.

Briw the Pocions: Cada caldeirão contém duas poções. Reconheça as garrafas relevantes, combine -as com o mouse em movimentos circulares (três vezes por garrafa) e despeje -os na panela enorme perto do Ashe NPC Leah.

Gerenciamento de tempo: ele tem um tempo limitado para preparar e enviar as seis poções. Esteja atento à conta regressiva para evitar reiniciar o saguão.

Capítulo 1 Parte 2: atire nos corações

Digite o seguinte portal: Depois de concluir a missão da Potión, use o portal na sala para ir para a próxima fase.

Bata nos corações: agora você estará em um campo de tiro, onde precisa acertar os corações voadores para conseguir pontos. Procure obter a barra de progresso à sua esquerda 100%. Hiting Golden Hearts ajudará você a escrever mais, mas lembre -se de que o tempo também é a chave aqui.

