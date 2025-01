Como Cooper Rush dos Cowboys perdeu $ 250.000 com Trey Lance fazendo sua primeira partida em Dallas na Semana 18

ARLINGTON, Texas – Apesar de Cooper Rush ter sido titular em todos os jogos desde a lesão do quarterback Dak Prescott no final da temporada (rompimento no tendão da coxa na semana 9 no Falcons), o Dallas Cowboys está fazendo uma mudança.

Trey Lance, a terceira escolha geral em 2021 Draft da NFL pelo San Francisco 49ers, será o quarterback titular dos Cowboys na final da temporada da semana 18 do time contra o Washington Commanders, no domingo. de acordo com a rede NFL.

O jogo de Lance significa que o Rush perderá o incentivo de tempo integral de jogo para a temporada de 2024. Jonathan Jones, CBS Sports NFL Insider. relatado na quinta-feira que Rush ganhará US$ 500.000 em incentivos se jogar 55% dos snaps do time em 2024. Entrando na semana 18, ele jogou 52,5% dos snaps ofensivos dos Cowboys. Se ele tivesse jogado pelo menos 65 jogadas, isso provavelmente teria sido suficiente para lhe render $500.000. Mas com Lance titular e jogando todo o primeiro tempo, isso não vai acontecer.

O técnico do Dallas, Mike McCarthy, era totalmente a favor do Rush quando o time ainda estava em busca dos playoffs. Os Cowboys tiveram um recorde de 4-4 nas oito partidas de Rush desde a semana 10, e ele completou 61,3% de seus passes para uma média de 209,6 jardas por jogo. A proporção de touchdown para interceptação de Rush de 11-4 desde a semana 10 está empatada em 17º lugar no NFL com o candidato a MVP Josh Allen, mas sua classificação de passador neste período é de apenas 86,6, 25º entre os 32 quarterbacks qualificados da liga neste período.

Rush, 31, e Lance, 24, serão agentes livres em março, e os Cowboys negociaram uma escolha de quarta rodada de 2023 para adquirir Lance antes do final da pré-temporada de 2023.

“Ele (Lance) tem feito as coisas certas”, disse McCarthy, por toda a cidade de Dallas, antes do jogo em 105.3 The Fan no domingo. “Se eu não achasse que ele não está pronto para isso ou que não está preparado para isso de uma forma que nos impediria de ter a chance de vencer o jogo, então não estaríamos tomando essa decisão.”

Lance completou cinco de seus sete passes nesta temporada para 22 jardas e uma interceptação enquanto corria para 15 jardas em cinco corridas em tarefas de limpeza. A última vez que Lance teve uma chance real de jogar foi no último jogo da pré-temporada do Dallas contra o Los Angeles Chargers. Ele lançou 323 jardas, um touchdown e cinco interceptações ao completar 33 de seus 49 passes. Lance também correu para 90 jardas e um touchdown (um sprint com opção de leitura de 46 jardas) em 11 corridas.

“Sim, muito”, disse Lance na quarta-feira sobre o quanto aprendeu desde o final da pré-temporada em agosto. “Honestamente, toda vez que você vira a bola tantas vezes, é mais fácil sorrir falando sobre isso agora do que era há quatro meses ou algo assim. Sim, aprendi muito com isso. Cometi erros, aprendi com eles. Alguns coisas boas, algumas coisas ruins, é assim que acontece.”

O jogador de 24 anos se considera capaz de ser um quarterback titular na NFL, assim como McCarthy, pelo menos no último jogo do Dallas na temporada de 2024.

“Sim, com certeza, sem dúvida”, disse Lance sobre sua confiança em ser zagueiro titular na NFL. … “Acho que se você não pensa isso sobre si mesmo, então você não tem chance, e eu realmente acredito nisso em meu coração. Sinto que é aí que você obtém sua confiança, aquilo em que você tem fé . Sinto que trabalhei para chegar lá.” até este ponto e não vou parar até que essa oportunidade chegue e eu possa aproveitá-la ao máximo.