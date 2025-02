Como Fox de’aaron ilustra, os Bulls ainda não sabem o que estão fazendo

Isso parece ser uma tentativa de reconstrução, com uma grande ênfase na palavra “aparece” e que um acordo solitário simplesmente não é bom o suficiente. Chicago não tem como uma oportunidade de competitividade real com sua lista atual e até seu processo de tanque, se é isso, parece terrivelmente um pouco inspirador.

Coby White está em uma situação contratual peculiar, que está gritando que os Bulls pressionam o gatilho em um acordo agora para otimizar o desempenho comercial. (A versão do tl; dr: o trabalho de White vale mais do que ele pode ganhar em uma extensão dos touros; portanto, com absoluta certeza, ele se tornará um agente livre sem restrições em 2026. Se os touros mudarem agora, a equipe receptora alcançará Para dois anos possíveis de playoffs, em vez de apenas um, o que significa mais valor).

O contrato que expira de Lonzo Ball é uma maneira óbvia de assumir dinheiro a longo prazo pelo preço do patrimônio. Os US $ 21,4 milhões em Ball deixarão os livros neste verão e, com as equipes do avental que certamente procuram economizar dinheiro no futuro, Chicago poderia perguntar a essas equipes uma remuneração de rascunho assumindo contratos de correspondência que duram muito mais.