Como Jalen Hurts e os Eagles acumularam 55 pontos no caminho para retornar ao Super Bowl? Tudo começou com uma guerra mental.

Filadélfia – Howie Roseman gritou em direção a Jalen Hurts Box.

“Você está pronto para levar um?” Perguntou ao gerente geral que acaba de planejar sua terceira equipe do Philadelphia Eagles para avançar para o Super Bowl.

O marechal de Campo de Los Eagles, que também teve um desempenho dominante de dupla ameaça no jogo para o título da conferência, juntou -se ao seu gerente geral no Anexo Assistente dos Treinadores Localizado perto da partida do traje.

Logo depois, Hurts acendeu um charuto de celebração em seu armário. Um funil de fumaça do nível de mágico oz subiu ao seu redor.

“Você precisa de chapéus?” Roseman então perguntou ao seu marechal de campo, com uma pilha de campeões “NFC” no gerente geral.

Fotografias, confetes e troféus encheram o campo financeiro de Lincoln com energia no domingo, quando os Eagles alcançaram sua segunda aparição no Super Bowl em três anos com uma forte vitória de 55-23 sobre os comandantes de Washington.

A Filadélfia tinha razões para comemorar. Mas jogadores e treinadores estavam conflitos sobre quando e se eles queriam fazê -lo.

É claro que eles tiraram tempo para tirar fotos no meio da música que fazia com que a sala e os círculos de dança tremessem no meio dos grupos de confetes espalhados de um campo cheio deles. Momentos da euforia foram tão difíceis de conter que os jogadores e treinadores interrompem regularmente as entrevistas de outras pessoas porque simplesmente não podiam evitá -lo. Até Hurts estava atrás dos repórteres com um sorriso malicioso, enquanto o atacante esquerdo Jordan Mailata respondeu perguntas.

Mas em vários momentos do brilho após o jogo, a realidade atingiu um grupo de jogadores que estavam ou não naquele modelo da temporada de 2022, eles sabiam: eles não querem terminar mais uma temporada com uma derrota no Super Bowl contra o Chefes de Kansas City

Os Eagles foram vítimas do primeiro dos dois troféus consecutivos atuais de Kansas City; Eles não querem ser vítimas de Kansas City se tornando o primeiro time a ganhar três Super Bowls consecutivos.

Então, enquanto a ofensiva da Filadélfia levou Washington a um recorde do campeonato da Conferência de 55 pontos e a defesa foi roubada quatro pontos, os Eagles praticaram mais do que apenas a disciplina e o físico que acreditava que seus inimigos da divisão poderiam corresponder. Eles tentaram zombar dos comandantes, e eles fizeram. Eles têm um nome para isso.

“Oh, cara”, disse Mailata. “Foi uma guerra mental.”

Jalen Hurts comemora com o técnico Nick Sirianni após a vitória da Filadélfia por 55-23 sobre Washington na partida do campeonato da NFC no domingo.

As águias aproveitaram o engano no físico na estrada para 55 pontos

O engano orientou o primeiro jogo ofensivo dos Eagles.

A Filadélfia alinhou para quebrar a bola. Então Hurts começou a gritar e voltou para Barkley com uma mensagem. O receptor aberto Devonta Smith gesticulou da esquerda para a direita quando Hurts começou a receber o centro, mas Barkley conseguiu o lançamento.

O fato de o Philadelphia Bell ter recebido a bola não foi uma surpresa. O que foi surpreendente: uma nova decisão do mesmo aspecto do qual os Eagles haviam executado uma jogada diferente nos jogos anteriores contra Washington. Viciados em cinema, boa sorte.

“Quando você joga duas ou três vezes, eles percebem algumas de suas coisas.” Barkley disse. “Então, fizemos uma ligação fictícia e funcionamos perfeitamente”.

O receptor de AJ Brown pegou seu bloqueio, a asa fechada Dallas Goedert e a Mailata limparam os defensores mais tarde. Vários comandantes quase se aproximam de Barkley após 15 jardas respeitáveis. Mas o corredor de 2.000 Yards aproveitou seu saldo de contato para quebrar cada xícara e levar o primeiro toque da Filadélfia para 60 jardas completas para a casa.

Atletismo e determinação eram necessários, é claro. Mas o nível adicional de engano possivelmente aumentou o centro de uma grande jogada para um ponto de virada.

“Realmente não importa quem começa a festa”, disse Hurts, que escapou para um yard de 44 anos por terra na primeira série dos Eagles em sua vitória na rodada de divisão sobre Los Angeles Rams. “Somente para ganharmos algum impulso (e) nosso ritmo como ofensivo e seguimos em frente”.

Logo eles levariam esse ritmo para uma quarta e 5 conversão quando Brown deu a Marshon Lattimore uma libertação contra a esquina que anteriormente conseguiu o jogo. Brown mudou sua tendência, Lattimore “caiu na armadilha” e o receptor pegou uma recepção de 31 anos para preparar o terceiro touchdown da Filadélfia.

E quando Barkley levou um arremesso de 22 em direção ao seu lugar que parecia mais comum para terminar uma série, a linha de 1 jardas? Os Eagles estavam prontos para cumprir sua palavra de converter as fotos de sua defesa, não em gols de campo, como fizeram com duas bolas soltas na semana passada, mas em touchdowns.

Eles mantiveram a calma enquanto um grupo de comandantes de caça mostrou sua variação de variações em conversas de lixo, Hurts lembrou a seus colegas de equipe o que estava em jogo neste jogo e mudaram a cadência ironicamente para causar a defesa de Washington. Os comandantes invadiram três vezes seguidas, arriscando um touchdown por penalidade (sim, acontece que isso é real). Na quarta tentativa, agora abaixo de 1 Yara, Hurts marcou. Três posses soltas de bola se tornaram três touchdowns.

Os Eagles se curvaram à guerra mental para criar tendências e depois quebrá -los. E eles se inclinaram para a guerra mental enquanto demonstram a disciplina que veio de ter estado lá antes, mantendo a compostura enquanto Washington corroia.

Os comandantes mantiveram o ritmo até dois minutos antes do primeiro tempo, quando ainda perderam 14-12. Mas nos últimos 32 minutos do jogo, os Eagles venceram Washington por 41-11. Da visita domiciliar de Barkley no primeiro trimestre, a Filadélfia nunca ficou atrasada.

Os Eagles foram lançados por 246 jardas e concorreram a outros 229. Eles venceram a batalha de derrotas de bola, por 4-0, e com futebol complementar, venceu o jogo. Este não foi outro jogo que eles tiveram sorte de escapar, pois haviam improvisado nas últimas semanas. Este foi um desempenho completo.

“Estamos dizendo isso o ano todo: não importa como é, estamos apenas tentando obter a vitória”, disse Brown. “E hoje, os dois eram”.

Como as águias destacam sua única fraqueza, eles poderiam ameaçar realisticamente os chefes?

Antes da partida para o campeonato da conferência, a sabedoria convencional teria favorecido os chefes sobre os Eagles, enquanto a clara vantagem do quarterback da cidade de Kansas retorna ao estágio mais importante.

Mas depois de domingo? Obviamente, os Chiefs e Patrick Mahomes obtiveram sua vantagem de 1,5 pontos em Las Vegas, de acordo com a Betmgm. Mas os Eagles mostraram que têm todas as ferramentas para arruinar a oferta de três mobs e que são mais do que capazes de se livrar de todas em uma única batalha. Agora que eles podem fazer isso, eles farão isso?

O jogo aéreo da Filadélfia foi sua única fraqueza no início dos playoffs, provavelmente em parte devido aos recentes choques do cérebro e lesões no joelho (e, ele revelou, doença) que eles pararam em Hurts. Em seu jogo mais decisivo e preciso, pois sofreu um choque cerebral em dezembro contra os comandantes, Hurts também suprimiu essa preocupação.

Parecia ansioso para registrar essa melhoria, com um tiro divertido que sugere que o técnico Nick Sirianni, e não o coordenador ofensivo Kellen Moore, é responsável por como os conservadores os planos recentes de jogos foram vistos.

“Acho que hoje me libertou um pouco da camisa de força”, disse Hurts com um sorriso.

Quando ele foi convidado a esclarecer o que ele quis dizer mais tarde, ele disse que responderia a uma pergunta sobre a quarta estratégia de oportunidade.

Jalen Hurts riu entre os dentes quando perguntado sobre Nick Sirianni: "Ele fez um ótimo trabalho. Ele fez um ótimo trabalho. Acho que hoje me libertou um pouco da camisa de força.

Era impossível não perceber que, mesmo quando a tensão Hurts-Sirianni na última temporada se acalma com mais calma, os dois continuam contando histórias diferentes sobre sua associação. Hurts desviou duas perguntas sobre Sirianni, incluindo a resposta para a pergunta inicial de sua conferência de imprensa após a festa ao optar por agradecer a Deus em vez de refletir sobre seu treinador.

“Em termos de grande reflexão”, disse Hurts, “não sei se é hora de fazer isso agora”.

Mais tarde, ele disse que Sirianni “fez um ótimo trabalho”, mas se recusou a dar mais detalhes. Tudo isso, depois que Sirianni dedicou mais de 500 palavras para descartar a idéia de que machuca não é grande devido ao elenco que o rodeia ou às linhas de estatísticas de passes que nem sempre se correlacionam com o registro. Ele questionou por que o marechal de campo dela recebe tantas críticas.

“Vencer, como um marechal de campo, é mais importante do que qualquer estatística através da qual você passa”, disse Sirianni. “Tenho certeza de que será o mesmo: ‘Oh, ele tem grandes jogadores ao seu redor.’ Bem, diga -me um marechal de campo que você ganhou assim e tem merda ao seu redor …

“Ele é um vencedor.”

Sobre a importância de vencer, Sirianni e Hurts coincidiram. Cada um proclamou o valor das vitórias sobre estatísticas, e Hurts disse que cada pessoa pode escolher sua definição de sucesso.

“E o que eu defino como”, acrescentou Hurts, “está ganhando”.

Então, quando os Eagles marcaram a caixa, os jogadores jogaram Confeti com seus filhos enquanto o encanador da equipe usava uma gola da cor de Mardi Gras com um sinal de estrada que estava indo para o sul para Nova Orleans. Havia alguns Janela para a celebração, mesmo quando os Eagles esperam alcançar a definição do sucesso de Hurts novamente em duas semanas.

O melhor pilhagem do campeonato da NFC é para o encanador das instalações dos Eagles, Bill Dunfee, que olha as cores do Mardis Gras em uma placa na estrada de Nova Orleans, enquanto os Eagles vão para o Super Bowl lá.

Eles sabem que o cheiro de charuto desaparecerá e que os confetes não estarão mais ao redor das roupas da equipe da equipe. Nada disso satisfez os Eagles e apenas parcialmente o faz agora, com Sirianni usando versões da palavra “faminto” quatro vezes em seus comentários de 17 minutos.

“Esses meninos estão com fome e temos mais um”, disse Sirianni. “Este é um ótimo sentimento. Tivemos esse sentimento antes.

“Isso simplesmente te dá mais fome.”

Mais uma vez, eles se aproveitarão da guerra mental, mas desta vez para subir.