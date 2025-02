Como Jason Cummings a faísca criativa levantou Mohun Bagan com molho Greg Stewart em forma?

Mohun Bagan fica no topo da tabela ISL.

Jason Cummings produziu uma exposição memorável para inspirar Moham Bagan Bagan de Mohammedan Sporting na Super League India (ISL). O atacante australiano pode não ter entrado na folha de pontuação, mas também venceu duas assistências e acabou alegando o prêmio Man do Partido.

O 29 -YEAR -VOLD foi forçado a ajustar seu papel e responsabilidades desde a chegada de Jamie MacLaren. Com Macca assumindo o papel número 9 permanentemente, Cummming raramente jogou como o número 9. Em vez de ser desmotivado por isso, o australiano trabalhou duro para se destacar em um papel diferente.

Ele fez um trabalho especialmente admirável ao fornecer uma produção criativa alternativa para Mohun Bagan em um período em que a forma de Greg Stewart caiu. Stewart poderia ter começado a temporada com força, obtendo cinco assistências nos seis primeiros jogos, mas não conseguiu criar objetivos importantes desde então.

A Cumming garantiu que os marinheiros não sofreram por isso, com sua influência criativa inspirando seu impulso pelo título de Isl League Shield. Foi assim que a ameaça criativa de Cumming levantou Mohun Bagan.

Ameaça seta

Jason Cummings tem 4 gols na ISL nesta temporada (cortesia: Mohun Bagan Media)

Embora Cummings possa ser naturalmente um centro da frente, isso não o impede de experimentar as situações de peça. Contra Mohun Bagan, as assistências de 29 anos vieram de situações de bola morta e foram influenciadas por sua excelente entrega.

Ele é capaz de equilibrar passes realmente perigosos para o terço final, o que facilita para seus colegas de equipe se tornarem essas oportunidades. Cummings tem essa qualidade e consciência exatamente em que área coloca a bola para melhorar o gol de Mohun Bagan em tais situações.

Com Mohun Bagan marcando a maioria dos gols (14) para quaisquer conjuntos dos conjuntos na ISL nesta temporada, um motivo para seu domínio nessas situações se deve a um excelente Cummingos & Co.

Novo

José Molina provavelmente merece aplausos por poder obter o melhor de Jason Cummings, bem como ajudá -lo a fazer a transição para esse novo papel com relativa facilidade. Cummings, que jogou como um centro de frente em sua primeira temporada com o Kolkata Giants, mudou-se para um papel diferente após a derrota de Mohun Bagan por 2 x 1 contra o FC Goa.

Desde a vitória por 3-1 sobre o Punjab FC, Cummings tocou apenas a manga Maclaren na linha de frente de dois homens. A estrela australiana de 29 anos começou a desempenhar um papel de atacante de sombras, quase como 9,5, algo que o ajudou a receber muito mais toques da bola e começar a inspirar facilmente o padrão de ataque dos marinheiros.

Para o seu crédito, Cummings parece muito mais motivado e refrescante nesse papel logo atrás de MacLaren, pois você pode criar mais oportunidades para seus colegas de equipe da frente e também aliviar a pressão sobre a qual Maclaren precisa cair profundamente para fazer as coisas.

A precisão mortal de sua ameaça criativa

Cumming fez 18 aparições para os marinheiros na ISL até agora nesta temporada, na qual ele conseguiu dar três assistências. Ele criou 19 gols marcando oportunidades para o lado de Kolkata até agora, o que é realmente muito menor que seus companheiros de equipe. De fato, os gostos de Dimi Petratas (32 oportunidades), Greg Stewart (29 oportunidades) e Manvir Singh (20 oportunidades) criaram mais oportunidades do que o atacante australiano até agora.

No entanto, o que ajuda a gozar os destaques é o quão preciso a qualidade de sua ameaça criativa tem sido. Isso ocorre porque, apesar de ter criado 19 oportunidades, ele ainda tem três assistências e calcula a assistência a cada seis oportunidades criadas.

Em comparação, o Petratas também tem três assistências, apesar de criar com mais frequência do que Cummings. Manvir tem o mesmo número de assistências que Cumming, apesar de ter criado uma oportunidade mais do que ele. Jason está realmente ajudando seus colegas de equipe a alcançar o final das principais oportunidades de gols com seus passes finais e elevar a ameaça geral do objetivo de toda a sua equipe.

Se você puder manter essa boa forma até o final da temporada, não será surpreendente se Cummings terminar a campanha no topo da conta de assistência.

