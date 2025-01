Como Jason Cummings pode impactar fora do banco contra o East Bengal no ISL Kolkata Derby?

Jason Cummings marcou gols cruciais para Mohun Bagan recentemente.

Jason Cummings teve uma temporada agitada de 2024-25 com Mohun Bagan Super Giant. Nesta que é sua segunda temporada com os Mariners, o atacante australiano tem lutado para ser titular regular devido à nova competição de Jamie Maclaren naquele não. 9º lugar.

Como José Molina optou por jogar com mais frequência com Maclaren, Cummings tem sido o atacante secundário e o jogador pronto para substituir qualquer lesão ou problema dentro da equipe. O jogador de 29 anos marcou um gol e uma assistência nas duas últimas partidas de Mohun Bagan, onde atuou ao lado de Maclaren no ataque. Mas isso pode mudar no próximo Kolkata Derby contra East Bengal.

Molina provavelmente usará Greg Stewart como principal criador de seu time e Cummings no banco para o grande jogo. O atacante australiano marcou um gol em seis clássicos de Calcutá, mas pode ser um trunfo para Mohun Bagan no clássico. Na verdade, Cummings pode ser beneficiado se ele não iniciar o jogo e, em vez disso, for contratado como substituto para interromper o jogo no segundo tempo.

Ameaça imprevisível do banco

Jason Cummings tem 4 gols na ISL nesta temporada (Cortesia: Mohun Bagan Media)

O jogador de 29 anos adora causar impacto fora do banco e já o fez muitas vezes nas últimas temporadas pelo Mohun Bagan. Ele tem aquele caráter imprevisível em seu estilo de jogo, principalmente porque o atacante australiano adora se movimentar no meio-campo adversário para confundir os zagueiros. Ele também pode ser um excelente elemento de ligação, sendo capaz de receber a bola e se posicionar perfeitamente para mandar seus companheiros ao gol.

O QI futebolístico de Jason Cummings faz dele um atormentador para os defensores no segundo tempo, com o atacante australiano muitas vezes se escondendo em posições mais perigosas à medida que o jogo avança. Ele pode ajudar a iluminar o clássico no segundo tempo se Mohun Bagan precisar de gols importantes. Cummings pode até ser uma mais-valia se os Mariners estiverem numa posição confortável, pois tem urgência e vontade de marcar mais golos.

Eficaz contra defensores cansados

Jason Cummings é um jogador que adora a liberdade de atacar a defesa adversária como quiser e alguém que fica nervoso quando o homem marca forte. Se ele entrar como substituto, talvez tudo isso possa ser evitado. Jogar contra defensores cansados ​​pode dar-lhe mais incentivo para se movimentar no meio campo adversário e ultrapassar o marcador de qualquer defensor ou jogador que esteja próximo dele.

Isso deve permitir a Cummings mais espaço e tempo para tomar as melhores decisões, seja com seu movimento fora da bola ou com sua entrega no terço final. Um novo Cummings no segundo tempo pode ser uma opção ideal para Mohun Bagan desgastar a defesa do East Bengal e marcar alguns gols no final para selar uma grande vitória no derby.

Uma opção diferente para Jamie Maclaren

Jamie Maclaren tentará marcar contra o East Bengal no clássico de Calcutá. (Fonte da imagem: mídia ISL)

Jamie Maclaren tem sido titular regular de Molina até agora devido à sua reputação no início da campanha. Ele é um trunfo perigoso por si só, já que é bastante prolífico em sua habilidade de finalização e também é um “jogador de equipe”, ajudando a unir movimentos de ataque eficazes.

Felizmente para José Molina, ele tem muitas opções quando se trata de tentar diferentes variações para seu número 9. Se a ameaça de Maclaren for neutralizada pela defesa de Bengala Oriental, então ele poderá ser substituído por um jogador de qualidade semelhante como Cummings. O jogador de 27 anos já provou ser uma figura letal fora do banco.

Ele marcou um gol vital na vitória de Mohun Bagan por 2 a 1 sobre o Mumbai City, na decisão que selou o título da liga ISL na temporada passada. Cummings também marcou três de seus quatro gols na ISL nesta temporada como reserva, mostrando o quão implacável ele é nessa função. O atacante australiano pode mudar o jogo com sua natureza impactante fora do banco e ajudar os Mariners a uma vitória memorável no derby.

Para mais atualizações, siga Khel agora em Facebook, Twitter, Instagram, YouTube; baixe Khel agora Aplicativo Android qualquer aplicativo iOS e junte-se à nossa comunidade em WhatsApp & Telegrama.