Como John Harbaugh fazendo referência a uma lenda dos Steelers inspirou os Ravens a esmagar Pittsburgh nos playoffs

John Harbaugh encontrou uma maneira única de envolver seus jogadores antes do confronto wild card dos Ravens contra o rival Steelers. Harbaugh, cujos Ravens acabariam garantindo uma vitória por 28-14 sobre Pittsburgh, compartilhou algumas palavras de sabedoria do primeiro treinador do Hall da Fama dos Steelers durante uma reunião da equipe antes do jogo.

“Alguém sabe quem é Chuck Noll?” Harbaugh perguntou a seus jogadores em uma reunião que foi capturada durante o último episódio de “Hard Knocks”. Vários jogadores reconheceram que fizeram isso enquanto olhavam para uma foto de Noll posando com os quatro Troféus Vince Lombardi que os Steelers conquistaram sob sua direção.

“Que time ele treinou? Os Steelers nos anos 70, ok? Lynn Swann, Terry Bradshaw, Joe Greene Steelers. Eu não era fã dos Steelers naquela época, nem agora, mas os respeito. Esse é o nosso rival. Mas em “Naquela época, eu era fã dos Browns, porque meu pai era fã dos Browns.”

Harbaugh, que disse ter lido sobre Noll quando começou a treinar, compartilhou algumas de suas citações favoritas de Noll com seus jogadores.

“Os campeões são campeões, não porque fazem algo extraordinário, mas porque fazem coisas comuns melhor do que qualquer outra pessoa”, disse Harbaugh, citando Noll. “Aqui está outro. Ele disse: ‘Pressão é algo que você sente quando não sabe o que está acontecendo.’

“‘Coisas boas acontecem para aqueles que se esforçam.’ São tackles de 360 ​​libras, certo? Está começando a ficar assim, cara, não há dúvida sobre isso.”

Harbaugh usando a sabedoria de Noll é interessante dado o oponente para o qual os Ravens estavam se preparando. E quando a bola foi chutada no sábado à noite, os Ravens jogaram mais como os antigos times Steelers de Noll do que o Pittsburgh.

Na primeira vitória de Noll e dos Steelers no AFC Championship Game, Pittsburgh superou seu oponente, o então Oakland Raiders, por 210-29. No sábado, o Baltimore superou o Pittsburgh por 229-29. Com uma vantagem de 7 a 0, os Ravens embarcaram em uma corrida de 13 jogadas e 85 jardas conduzida exclusivamente no solo. Era um estilo de futebol que Noll certamente teria apreciado.

Uma semana antes da vitória de Pittsburgh sobre Oakland, Noll fez aquele que foi um dos únicos discursos antes do jogo em sua carreira no Hall da Fama. O discurso foi inspirado pelo então técnico dos Raiders, John Madden, que declarou seus Raiders e Don Shula’s Dolphins como os dois melhores times do futebol depois que Oakland derrotou Miami na rodada divisional.

“Foi um jogo fantástico e, na exuberância do treinador Madden, ele disse que os dois melhores times do futebol jogaram hoje, que este era o Super Bowl“,” lembrado O tackle defensivo do Hall da Fama do Steelers, Joe Greene. “Então, em nossa reunião, Chuck disse: ‘Bem, pessoal, o Super Bowl não foi disputado ontem, será disputado em duas semanas, e o melhor time do futebol está sentado aqui nesta sala.’ fora da sala.” nosso assento e todos soltaram um grande grito e foi um negócio fechado.

Pittsburgh venceu o Super Bowl naquele ano e ganharia mais três nas cinco temporadas seguintes. No processo, os Steelers estabeleceram-se como uma dinastia ao mesmo tempo que criaram uma marca que continua a perdurar até hoje.

Harbaugh e os Ravens certamente adorariam seguir uma sequência semelhante, começando com uma vitória no domingo à noite sobre Josh Allen e o Buffalo Bills.