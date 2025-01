Como José Molina revelou o melhor de Asish Rai em Mohun Bagan

Asish Rai tem três assistências no ISL nesta temporada.

Asish Rai acabou sendo um dos jogadores de destaque do Mohun Bagan na corajosa vitória por 1 a 0 sobre o East Bengal no recente clássico da Super League indiana (ISL). O jogador de 25 anos teve um início de jogo espetacular, marcando o gol da vitória de Jamie Maclaren com passes brilhantes que quebraram a defesa e enganaram completamente a defesa da Brigada Vermelha e Dourada.

O magnífico desempenho de Rai foi apenas uma continuação de uma campanha muito prolífica do internacional indiano. Na temporada passada, ele lutou para garantir uma vaga regular no time titular devido a mudanças e ajustes no sistema dos Mariners.

Desta vez, porém, a presença de José Molina permitiu a Rai alçar voo e se tornar um dos defensores mais confiáveis ​​​​da ISL. O jogador conseguiu identificar os seus pontos fortes desde o início e ajudou o extremo a jogar o melhor que pode e a tornar-se um pilar da defesa dos Mariners.

Ajudá-lo a manter seu temperamento sob controle

Uma das maneiras pelas quais Rai cresceu como lateral confiável é como ele tem sido mais inteligente na tomada de decisões na defesa e sabe quando se comprometer com os desafios. Dado que recebeu três cartões amarelos em 14 jogos do ISL nesta temporada até agora, Molina ajudou o defesa a ficar mais calmo no seu manejo do jogo. Mesmo que o jogador de 25 anos receba cartão amarelo em partidas, Molina faz questão de manter a compostura e não deixar que a intensidade da partida o domine.

Rai manteve sua agressividade fazendo tackles e interceptações importantes, mas ele não tende mais a perder a paciência para dar vantagem ao adversário. Ele consegue se defender mesmo quando os jogadores adversários tentam induzi-lo a cometer erros e se mantém mais firme em sua abordagem geral. Isso permite que Rai termine as partidas com força e mantenha sua natureza proativa durante as partidas para frustrar os alas adversários.

Rai foi mais inteligente com sua contribuição ofensiva

Embora Rai pudesse ter dado a assistência crucial para o gol da vitória de Maclaren contra o East Bengal, é revelador que seu passe veio de dentro do seu próprio meio-campo. Como parte de seu sistema, Molina incentiva seus laterais a manterem sua posição principalmente dentro de seu meio-campo, em vez de serem aquelas máquinas incansáveis ​​​​que estão sempre se sobrepondo e sempre avançando. Na verdade, Rai se beneficiou com isso, já que a redução da pressão de contribuição ofensiva o ajudou a se concentrar mais no trabalho defensivo.

O jogador de 25 anos pode agora concentrar-se em neutralizar a ameaça dos extremos perigosos e não ter de se preocupar em voltar constantemente para invadir o meio-campo adversário. Isso permitiu-lhe preservar os seus níveis de energia e ajudar os Mariners a manter uma linha defensiva tenaz durante a maior parte da temporada. Não é que Rai não tenha contribuído em nada para o ataque e tenha três assistências em 14 partidas, mas agora ele está mais decidido sobre quando puxar o gatilho para fazer a diferença no futuro.

Rai tem sido mais prolífico na defesa

Para seu crédito, o zagueiro de 25 anos trabalhou muito para resolver os problemas de seu jogo e se tornar um zagueiro mais forte na temporada 2024/25 com a ajuda de Molina. O jogador espanhol definitivamente ajudou Rai a trabalhar duro e o fez reconhecer quais áreas de seu jogo precisavam ser melhoradas para se tornar um lateral-direito regular dos Mariners.

Rai se tornou um defensor mais resiliente, com média de mais de quatro vitórias em duelos e quatro recuperações de posse de bola em cada partida do ISL para os Mariners. Seu trabalho impressionante os ajudou a manter cinco jogos sem sofrer golos em suas 14 partidas, com Rai derrubando alas ameaçadores repetidas vezes com seu trabalho diligente.

O jogador de 25 anos definitivamente defende ser o principal lateral-direito da Índia com suas atuações encorajadoras nesta temporada, mas a consistência é fundamental para que Rai continue sendo o lateral-direito regular de Mohun Bagan e também tenha a chance de brilhar em nível internacional. nível.

