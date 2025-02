Como Kerala Blasters pode se qualificar para os playoffs ISL 2024-25?

Kerala Blasters aponta para um forte final para o estágio da liga, com seus sonhos de playoffs em equilíbrio.

A temporada de 2024-25 da Super League India (ISL) se aproxima do trecho final do estágio da liga, e as equipes agora têm uma imagem mais clara de suas perspectivas. A competição é estabelecida no cume, com Mohun Bagan SG se afastando com uma vantagem de 10 pontos na parte superior da corrida para o escudo. No entanto, as coisas no meio da tabela estão se tornando apertadas, e ainda está surgindo a incerteza sobre quais equipes chegarão aos seis primeiros, o que torna os últimos jogos fundamentais para moldar a classificação final.

Com o aquecimento da corrida dos playoffs, Kerala Blasters está explorando todas as rotas possíveis para garantir seu lugar. Depois de uma temporada marcada pelos altos e baixos, uma mudança inesperada de gerenciamento e a equipe interina que se intensifica para oferecer resultados cruciais, agora estão em uma situação de fazer ou morrer. Com quatro jogos restantes na liga, eles estão olhando para um lugar nos playoffs, mas o caminho a seguir não será fácil.

Como Kerala Blasters pode reivindicar uma posição nos playoffs?

Após sua derrota contra Mohun Bagan, os Tuskers enfrentam uma batalha difícil para garantir um lugar nos playoffs. Sua única oportunidade é vencer todos os seus jogos restantes, incluindo um confronto crucial contra o Mumbai City FC, enquanto depende de Mumbai deixar outros dois pontos em seus outros dois jogos.

Outra rota possível é que o Northeast United FC perde seis pontos de seus últimos três jogos. No entanto, mesmo que um desses cenários se desenvolva a seu favor, os Blasters ainda exigiriam o Odisha FC para cair em pelo menos uma parte. Eles também devem manter uma melhor diferença de gols do que o Punjab FC, que pode terminar com o mesmo número de pontos se ambas as equipes vencerem todos os seus jogos restantes.

Essa tarefa não será fácil, pois eles enfrentarão três das cinco melhores equipes da liga nos restantes acessórios. Para permanecer na carreira dos playoffs, eles devem oferecer ações pendentes contra o FC Goa, o Jamshedpur FC, o Mumbai City FC e o Hyderabad FC, o que chega à qualificação ainda mais desanimadora.

O campo de Blasters ainda está otimista, apesar de seu último resultado, com o TG Purushothaman determinado a abordar seus problemas antes, melhorando a coordenação no último terço à medida que a temporada se aproxima do seu fim. À medida que a carreira dos playoffs é aquecida e os fãs esperam que tudo caia em seu lugar, o Kerala Blasters deve intensificar e oferecer performances fortes em seus jogos restantes para manter viva suas esperanças.

