"Como manter seu domínio …": Como Virat Kohli Mania agarra Delhi em Ranij Trophy, feedback honesto do rival do capitão

Graças à sua aura e à intensidade de Virat Kohli, ele poderia dobrar tudo à sua vontade. Mas no estádio Arun Jaitley na quinta -feira, sua presença foi suficiente para “inspirar” e “sobrecarregar” seus companheiros de equipe e oponentes em um dos jogos mais nítidos da história do troféu de Ranii. Quando ele viu uma longa fila de telespectadores que caíram no estádio, antes que a primeira bola fosse entregue no retorno de Kohla no National Red Ball, seu companheiro de equipe Delhi Navdeep Saini estava convencido de que essa não seria outra partida de primeira classe.

Samini disse que, no caso da maioria dos jovens jogadores da banda que cresceu, adornando Kohli e assistindo suas façanhas na televisão, compartilhar o espaço com o Maestro era “diferente”.

“Sua energia é tão alta que nosso nível de energia aumenta automaticamente com ele. Então seu esforço, sempre que ele pisca, campos ou na academia, sua intensidade, sempre há 110 % “, disse Saini no final do primeiro dia de jogo entre Delhi e a ferrovia.

“Quando chegamos de manhã, vimos uma longa fila e percebemos que seria diferente … os fãs simplesmente entram”, acrescentou Pacer, que também tocou na Índia e o Royal Challengers Bengaluru de Kohla.

Usendra Yadav negou a vantagem do início de Delhi com o definitivo 95 para direcionar o trilho para 241 no dia do primeiro empate dominado pelo grande retorno de Kohla ao críquete nacional após 13 anos.

“É uma questão de grande orgulho, compartilhando o guarda -roupa, parado perto dele, em pé no chão, a melônica quer procurar suas dicas … Esta é uma ótima experiência educacional”, disse Sainia.

Essa foi a emoção em torno de seu retorno de que os funcionários da DDCA foram forçados a abrir prateleiras adicionais por causa da multidão de mais de 10.000 pessoas, o que não foi ouvido no jogo do troféu de Ranji.

A polícia de Délhi também recorreu a Lathi para controlar a multidão no estádio. “Basicamente, quando jogamos o Ranji Trophy Match, não vemos esse tipo de multidão, então é muito bom quando um grande jogador vem e brinca com você. Foi esmagador. O tipo de multidão que você pode ver no IPL, o IPL, a atmosfera era semelhante hoje – admitiu Zendra Yadav.

O ritmo do trio de Navdeep Saini, Siddhant Sharma e Money Grewal usaram condições de início da manhã para reduzir as ferrovias para 66 para cinco na primeira sessão, antes que Upsndra e veterano spinner Karn Sharma (50 OFF 105) forjaram uma posição de 104 velocidades para o sexto pele . .

Questionado se eles estavam sob pressão, vendo uma multidão tão grande para uma partida de primeira classe, Uendra disse: “Não estávamos sob pressão por causa da grande multidão, não jogamos nossos objetivos, o empréstimo deve ir a Delhi Mellons.

“Mas a intensidade foi muito alta hoje em comparação com qualquer outra partida do Troféu Rani. A multidão também desempenhou um grande papel. Somos todos artistas artistas, e uma boa multidão nos faz sentir bem “, acrescentou.

Espera -se que o número de espectadores incha no segundo dia em que Kohli sai do bastão.

“Então, como mantemos o domínio quando Virat Bhaiya sai do bastão, tivemos uma reunião de nossas tigelas e desenvolvemos nossos planos, mas é claro que não vou compartilhar com você.

“Não precisamos nos levar pela atmosfera. Só precisamos girar na área de bom comprimento. Inspiramos, mas não estamos sob pressão. Quando Krykiecista, essa posição joga com você, é claro que você fica animado “, disse Uudendra.

Antes, eles também se prepararam para a televisão deste jogo, e mais racks do que o habitual estavam preparados para os fãs, porque Kohli se preparou para o jogo em sua primeira partida do Ranji Trophy desde 2012.

“A intensidade foi esfregada nos outros”

Samini disse que a intensidade das estrelas do batedor estava escovando os outros depois que a banda sobreviveu à campanha não usada.

“Desde que Bhaiya ingressou no nosso site, houve uma enorme mudança na equipe porque ele é uma lenda do jogo, então compartilhar um guarda -roupa com ele é um momento de orgulho para os meninos de uma equipe”, disse Pacer.

“Então, todos estamos inspirados ao ver sua intensidade que permanece tão alta. Vendo -o, ele também tem uma alta intensidade, o que é uma grande vantagem para nós “, disse Sainia, que marcou três gols no primeiro dia.

O dinheiro de Grewal, outro jogador de Delhi, que teve sucesso contra Kohla na web, disse que ele foi instruído a dirigir o corredor da incerteza em que foi encontrado recentemente.

“Meu plano foi fácil de quebrar a bola no quarto e quinto tronco, movendo a bola e o assassinato dela e da tigela em boas áreas, e mesmo durante a sessão da rede, conversei muito com ele, então ele me explicou onde Eu deveria estar jogando boliche “, disse Grewal.

“Ele me disse que corredor eu deveria vencer, especialmente o quarto e o quinto toco, então o bate -papo era principalmente sobre isso.

“Minha área de foco contra ele não era diferente, ele foi simplesmente baleado o máximo que pude na quarta e quinta linhas do porta .