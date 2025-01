Como Mohun Bagan pode ajudar o falecido Dimitrios Petra a voltar à forma?

Dimitrios Petratos tem dois gols nesta temporada na ISL.

Mohun Bagan pode estar a todo vapor no topo da Superliga Indiana (ISL), mas o mesmo não pode ser dito do atacante Dimitri Petratos. O jogador de 32 anos está agora em sua terceira temporada com os Mariners, mas seu desempenho tem piorado progressivamente em relação às duas últimas temporadas.

Na temporada 2024-25 até agora, a estrela australiana marcou apenas dois gols em 15 partidas pelos Mariners. Ele também conseguiu três assistências, mas a maioria das atuações de Petratos deixaram os torcedores querendo muito mais. Embora tenha sido uma força criativa decente (32 chances criadas), Petratos tem sido frustrante de assistir no terço final.

Ele tem sido especialmente decepcionante como reserva, só que marcou um gol vindo do banco. Nos últimos jogos, Petratos foi apresentado para impactar o resultado, mas não conseguiu dar nenhuma contribuição significativa. Aparentemente, ele perdeu o talento nas oportunidades de finalização e tornou-se surpreendentemente propenso a erros.

É claro que existe uma grande qualidade interna e cabe agora a José Molina ajudá-lo a voltar a isso. Aqui estão algumas maneiras de fazer isso.

3. Não o sobrecarregue com responsabilidades

Uma das razões pelas quais Dimitrios Petratos pode estar cometendo erros e falhando é que ele muitas vezes se esforça demais para ser “espetacular”. Percebendo o tipo de popularidade que alcançou e como os fãs confiam nele, o jogador de 32 anos tende a assumir muitas responsabilidades que lentamente começam a afetar o seu jogo. Talvez Molina precise avançar para ter suas prioridades sob controle no que diz respeito à forma como aborda os jogos no sistema gaffer.

Isso significa que quando Mohun Bagan precisa desesperadamente de alvos, Dimitrios Petratos deve considerar a conversão de oportunidades em vez de tentar ser uma estrela versátil. Ele precisa ser mais protetor na forma como aborda certos jogos, o que significa tentar chegar ao fim da linha quando são necessários gols e talvez ficar mais relaxado quando Mohun Bagan estiver no controle total das partidas.

Se você precisa criar algo, Petratos deve apenas considerar fazer isso e trabalhar na entrega da peça ou técnicas gerais de crossover para melhorar isso. Você precisa parar de tentar ser o link e finalista, porque isso só o deixará confuso no terço final.

2. Permita-lhe a liberdade de manobrar no meio da oposição

Dimitrios Petratos tem tido uma média de mais de duas chances criadas por jogo para os Mariners até agora nesta temporada na ISL. Isso é uma indicação de que ele pode ser uma ameaça criativa bastante significativa se tiver espaço e liberdade suficientes para jogar da maneira que preferir. Agora, a maneira como Molina talvez possa “desbloquear” o que há de melhor em Petratos e garantir que ele receba contribuições de gols regularmente é dando-lhe mais liberdade.

Isso provavelmente inclui não restringi-lo a operar em certas áreas do meio adversário, mas movimentar-se onde ele achar que é a melhor área. Petratos é um jogador de futebol talentoso que pode criar chances em diversas posições diferentes no campo, seja acertando a bola para mandar seus companheiros para o gol ou fazendo cruzamentos convidados.

Para garantir que Dimitrios Petratos consiga mais assistências e seja um algoz para os adversários, é necessário que lhe seja dado mais espaço de manobra, pois essa liberdade pode ajudá-lo a recuperar a confiança.

1. Jogue atrás do atacante principal

O que acontece com Dimitrios Petratos é que ele não está ficando mais jovem e alguns problemas com lesões afetaram seu nível de preparação física na atual campanha. Ele não foi ajudado por enfrentar a dura concorrência nesse papel central da cara contratação de verão Jamie Maclaren e do impressionante Jason Cummings.

Neste ponto, talvez seja mais seguro jogá-lo como atacante aposentado ou talvez como número 10, dependendo do tipo de sistema que Molina prefere em determinados jogos. Independentemente de Petratos ser titular ou substituto de impacto, tê-lo jogando logo atrás do atacante pode fazer maravilhas por ele.

Isso porque lhe permitirá mais leniência no sentido de poder criar oportunidades, bem como controlar o funcionamento das coisas na área adversária. Petratos também se destaca por ser capaz de acertar chutes de longa distância e é inteligente o suficiente para fazer aquelas corridas tardias de áreas profundas para finalizar jogadas. Ele ainda tem truques suficientes na manga para ser uma figura poderosa, contribuindo para gols atrás do atacante e talvez ajustar seu papel possa ajudar a liberar o que há de melhor no atacante australiano.

