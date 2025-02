Como o Celtics empatou o maior retorno da NBA nesta temporada e surpreendeu aos 76ers

O trecho confuso de meio da temporada do Boston Celtics continuou no domingo, com talvez seu jogo mais impressionante em toda a campanha. Depois de ser deixado para trás por 26 pontos no final do terceiro trimestre contra uma equipe da mão curta do Philadelphia 76ers, que estava sentindo falta de Joel Embiid e Paul George, Boston retornou no quarto trimestre para conquistar uma vitória de 118-110.

O retorno de 26 pontos do Celtics foi o maior treinador Joe Mazzulla e coincidiu com o maior para qualquer equipe do NBA Nesta temporada.

Na marca 2:56 do terceiro trimestre, o Ricky Council IV marcou para colocar o Sixers em 90-64. Durante os últimos 14:56, o Celtics superou o Sixers 54-20. Durante a incrível seção de fechamento, o Celtics disparou 20 de 27 do campo, incluindo 12 de 16 por trás do arco.

“Você tem algumas oportunidades nas quais realmente vê os meninos fazer algo especial na temporada regular”, disse Mazzulla. “Eu estava orgulhoso de treiná -los.”

O Celtics já venceu três jogos seguidos por sua sequência de vitórias mais longas em um mês e melhorou para 35-15, que tem 2,5 jogos à frente dos Nova York Knicks na corrida pela semente nº 2 na conferência na conferência Esse .

Aqui está uma rápida olhada em como o Celtics fez o trabalho no domingo:

Viva no 3

O Celtics passou recentemente por uma grande queda de tiro, pelo menos para seus padrões. De 23 de dezembro a 23 de janeiro, eles demitiram 35,9%, que ocupavam a 17ª posição na liga naquele período. Seu fraco tiro era uma razão importante pela qual quase alguns 0,500 basquete naquela época (9-8).

Ultimamente, no entanto, eles começaram a melhorar, e o retorno contra o Sixers pode ser seu ponto de virada oficial. Eles começaram o processo tornando quatro 3 consecutivos para fechar o terceiro trimestre e reduzir o déficit para 14 pontos gerenciáveis ​​na sala. Na caixa final, eles fizeram outros cinco seguidos em um ponto, depois dois punhais atrasados ​​para selar a vitória.

“Acho que estávamos deixando os oficiais e todas as outras coisas, a área, basta jogar basquete”, Jaylen Brown ditado. “Somos o melhor time, e tudo funcionará sozinho. Não reclamam. Simplesmente ainda atire na bola, e funcionará, e ele fez”.

No total, o Celtics demitiu um notável 12 de 16 do intervalo de 3 pontos às 14:56 após o início do jogo 9 de 33. O retorno foi outro lembrete de que os Celtics são limites imparáveis ​​quando os 3 começam a cair a uma taxa de altura . Agora eles têm 24-3, quando pelo menos 37,5% atiram da faixa de 3 pontos nesta temporada.

Tatum Takever

Tatum lutou por grande parte de janeiro, disparando apenas 42,3% do campo, incluindo 31,3% do intervalo de 3 pontos, uma vez que sua produção de pontuação caiu para 23,6 pontos por jogo. Isso não é bom o suficiente entre um dos cinco melhores jogadores da liga. Ele fechou o mês ao chegar a um vencedor do jogo no último segundo contra os Pelicanos de Nova Orleans, e começou a fevereiro liderando o incrível retorno do Celtics.

Durante as 14:56 finais, Tatum desencadeou 6 de 8 do campo, incluindo 4 de 5 de Deep e colocou 16 pontos, cinco rebotes e sete assistências. Ele marcou ou ajudou em 36 dos últimos 54 pontos da equipe. Os Sixers simplesmente não tiveram resposta a ele na seção, já que ele combinou perfeitamente suas habilidades de pontuação e jogo.

Sanduíche elogiado Tatum por seu “equilíbrio e capacidade de separar a defesa”. Ele continuou: “Sua área o forçou a ver alguns dois contra um, e ele os fez. E no segundo tempo, poderíamos brincar com seu equilíbrio e tomada de decisão no lado ofensivo”.

Tatum terminou a noite com 35 pontos, 11 assistências e sete reboubnds para uma de suas melhores performances da temporada.

Eliminando Maxey

Tyrese Maxey está em lágrimas ultimamente. Ele entrou no domingo com quatro esforços consecutivos de 30 pontos, incluindo dois resultados de 40 pontos. Com Embiid e George novamente à margem, Maxey colocou o Sixers nas costas, com surpreendente sucesso nas últimas semanas.

Os três primeiros trimestres do concurso de domingo foram outra turma de Maxey, desde que ele começou o Celtics por dentro e a caminho de 32 pontos em 9 de 17 do campo. Tudo isso mudou na sala, já que o Celtics manteve Maxey apenas dois pontos em 0 de 4 chutes nos últimos 12 minutos.

O Celtics não apenas aumentou a intensidade desse lado da bola, mas também mudou sua abordagem para tirar Maxey do jogo. Confira esta posse no início do quarto, quando Tatum estava envolvendo Maxey no meio do caminho.

Tatum Face Protecting Maxey no meio do tribunal

Na seção, eles enviaram vários corpos Maxey, particularmente em situações de pick-and-roll, e forçaram outros jogadores a tentar superá-los, o que eles não podiam fazer.