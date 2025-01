Como o Manchester City pode evitar a eliminação da fase de grupos da Liga dos Campeões?

O clube da Premier League está agora em 25º lugar na tabela.

Após uma derrota devastadora por 4 a 2 para o Paris Saint-Germain na noite de quarta-feira, o Manchester City está agora à beira da eliminação da Liga dos Campeões. Em uma Paris encharcada pela chuva, a equipe de Pep Guardiola viu o roteiro mudar drasticamente, apesar de rapidamente ter conquistado uma vantagem de dois gols aos 53 minutos, graças aos gols de Jack Grealish e Erling Haaland.

A maré balançou a favor do PSG como um pêndulo após a hora de jogo, com os Citizens cedendo à pressão constante dos anfitriões. Bradley Barcola iniciou a reviravolta com um gol e uma assistência, mostrando que a tempestade parisiense estava no campo e no céu. Depois, João Neves e Gonçalo Ramos atacaram com tanta força que arrancaram o chão dos pés do City.

As esperanças de Guardiola e companhia de se classificarem para a Europa nesta temporada estão agora em perigo devido à derrota. No entanto, ainda há vaga disponível para as oitavas de final, faltando uma partida.

Como o Manchester City pode evitar a eliminação da Liga dos Campeões?

Enquanto se prepara para enfrentar o Club Brugge no último jogo da temporada, na quarta-feira, no Etihad, a equipe de Pep Guardiola está agora em 25º lugar na classificação da fase da liga. Um playoff eliminatório de duas mãos será realizado para ter a chance de se juntar às equipes classificadas do nono ao vigésimo quarto lugar, enquanto as oito melhores equipes avançarão automaticamente para as oitavas de final.

Como resultado, o City atualmente está flutuando, ou melhor, prendendo a respiração debaixo d’água, a apenas um lugar dos lugares de qualificação. O Stuttgart, que enfrenta o Paris Saint-Germain na próxima semana no MHPArena, está na 24ª colocação, dois pontos à frente. Ou seja, o City precisa vencer o Club Brugge na próxima semana e rezar para que os clubes logo acima deles percam.

Antes do jogo de quarta-feira à noite, Guardiola o classificou como um jogo “obrigatório”. No entanto, o jogo em casa contra o Club Brugge é agora a sua última oportunidade, depois de não ter conseguido nenhum ponto no Parc des Princes.

Os quatro vezes vencedores da Premier League não deverão ter problemas contra o atual campeão belga, que atualmente ocupa a 20ª posição, três pontos à frente do City.

