Como obter a skin Invisible Woman Malice & Mr. Fantastic Maker?

Você está pronto para a 1ª temporada?

A 1ª temporada de Marvel Rivals começará em 10 de janeiro de 2025 e teremos dois personagens jogáveis ​​​​na primeira metade da temporada. O resto dos dois personagens do Quarteto Fantástico chegarão na próxima metade.

Junto com isso, também receberemos as novas skins Invisible Woman Malice e Mr. Fantastic Maker logo no início da temporada. Vejamos mais detalhes sobre como você pode incluir esse visual em sua coleção.

🔬 Entre na mente de um gênio”Eu? Sou Reed Richards. O Reed Richards definitivo. Aquele que finalmente resolverá tudo.” O traje do Maker libera o brilho sombrio do Senhor Fantástico, mostrando uma versão de Reed Richards que abraçou o máximo… pic.twitter.com/LAXHI6w2zs – Rivais da Marvel (@MarvelRivals) 7 de janeiro de 2025

Como você pode obter a pele Invisible Woman Malice e Mr. Fantastic Creator?

Em primeiro lugar, ambas as skins não serão gratuitas e custarão dinheiro. Ambas as skins serão lançadas em 10 de janeiro de 2025 às 9h UTC. Você pode comprar esta máscara na seção da loja.

Assim como qualquer outro skin exclusivo, você pode esperar cosméticos, tintas em spray, emotes e animações de tela de MVP no pacote. O preço exato ainda não foi divulgado, mas podemos esperar que custe cerca de 1800-2200 Lattice.

O jogo também oferece descontos, então às vezes podemos ver descontos em ambas as skins também. O que estou dizendo agora é que a pele e os cosméticos da Mulher Invisível serão os mais populares e mais vendidos no início da temporada. Se você está jogando Marvel Rivals e acompanhando as atualizações, sabe do que estou falando aqui.

Também são esperados 10 novos skins que estarão disponíveis na nova temporada 1, de acordo com o novo vídeo dos desenvolvedores no YouTube.

Novas atualizações

Reed Richards tem uma das mentes mais brilhantes do universo, mas nem mesmo um gênio de sua magnitude poderia ter previsto o incidente interestelar que bombardeou seus amigos e familiares com raios cósmicos, concedendo a cada um deles habilidades extraordinárias. O celular do Senhor Fantástico… pic.twitter.com/j2dp6Zt0Olá – Rivais da Marvel (@MarvelRivals) 7 de janeiro de 2025

Bom, já cobrimos a maior parte das atualizações no artigo de vazamentos, mas aqui temos que falar do Sr. Fantástico. Esse cara parece absolutamente destruído e pode ser o novo meta.

Ele é meio tanque e meio duelista com 350 HP e todas essas habilidades quebradas. Acho que Wolverine será seu contra-ataque direto. Você pode conferir suas habilidades no vídeo acima. Em breve receberemos também o vídeo oficial sobre as habilidades da Mulher Invisível.

