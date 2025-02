Como os chefes perseguem 3 turfas, as águias com um triunfo diferente graças ao GM Howie Roseman

Nueva Orleans-Los Philadelphia Eagles não persegue uma multidão de três.

Eles não chegaram ao Super Bowl no ano passado e perderam para os chefes de Kansas City no ano anterior.

O marechal de campo dos Eagles, Jalen Hurts, não administrou um troféu de Lombardi e o técnico Nick Sirianni ainda não comemorou com os confetes que mais quer.

Mas os Eagles são, mais silenciosamente do que os chefes perenemente que são medidos, criando sua própria dinastia. Porque pela terceira vez em oito anos, eles representam o NFC no maior estágio.

O denominador comum na Filadélfia: gerente geral Howie Roseman.

Os Eagles estão em seu terceiro Super Bowl durante o reinado de Howie Roseman como gerente geral. (Foto AP/Chris Szagola)

Roseman construiu três listas separadas da aparência do Super Bowl com um elenco rotativo no treinador -chefe, Marshal de campo, corredor de Edge e além. O carrossel não é um objetivo. Mas em uma liga empatada por restrições de capitalização salarial e texturizada pelos principais players com uma pequena janela em seu pico, a capacidade de girar e transformar as listas estende a janela do campeonato de uma franquia.

Roseman se virou e inovou sem medo, porque seu maior “medo” já se materializou. Quinze anos após o período de Roseman Eagles e cinco em seu mandato do gerente geral, o então treinador -chefe dos Eagles, Chip Kelly, transferiu Roseman para longe das responsabilidades da equipe. Ele tomou isso como um tiro.

Quando ele sobreviveu a Kelly e reivindicou sua posição, ele encontrou clareza.

“Quando voltei, eu já estava um pouco demitido uma vez, então não estava mais preocupado em perder o emprego”, disse Roseman na noite de segunda -feira na noite da mídia do Super Bowl. “Isso oferece a você um tipo de liberdade para fazer coisas que você acha que estão corretas sem se preocupar com ramificações ou simplesmente tentar ganhar 10 jogos e alcançar os playoffs e todos recebem mais um ano em seu contrato.

“Você precisa realmente confiar em seus instintos, seguir na direção disso e ser um pouco obsessivo com isso”.

Durante o ano de Roseman das operações de futebol, ele estudou sucesso. Ele visitou gerentes gerais de basquete e gerentes gerais de beisebol; Os gerentes gerais de futebol e CEO da Fortune 500, disse ele. Ele considerou: o que fez cada um deles bem -sucedido e quais fios comuns cruzaram os limites da liga e da indústria?

“Convicção sobre as coisas que você pensa”, disse Roseman. “Todas as pessoas com quem passei um tempo que ganharam campeonatos ou construíram equipes do campeonato, tinham muita confiança na maneira como estavam fazendo isso. E eles não se desviaram porque alguém disse algo diferente ou não parecia bem.

As decisões podem ser colaborativas sem sangrar no pensamento do grupo.

Roseman confia em seu escritório principal, na equipe técnica, nos jogadores e no proprietário do time de Jeffrey Lurie enquanto forjando um caminho do candidato ao Super Bowl para o candidato ao Super Bowl. Por fim, foi o principal tomador de decisão que elaborou as feridas no segundo turno, apesar do papel inicial de Carson Wentz naquele momento. Foi ele quem não considerou uma seleção da segunda rodada no centro de Cam Jurgens, só porque lá A linha ofensiva da Filadélfia conseguiu continuar seu domínio em seu primeiro ano após a Kelce nesta temporada.

Roseman arriscou em uma equipe especial de sua carreira que se tornou o apoiador All-Pro Zack Baun, e não se esquivou da redução de um pacote de defensores da Geórgia quando o quadro de rascunho indicava sua sabedoria.

E Roseman não deixou as tendências da liga nos corredores o dissuadirem a perseguir o que ele pensava ser um talento geracional na agência livre. A estréia de Saquon Barkley, a temporada regular da Filadélfia, excedeu o limiar de elite de 2.000 yard. Na pós -temporada, ele teve uma média de 135 jardas da luta por jogo enquanto colecionava cinco touchdowns em três competições.

“Jogador especial”, disse Roseman sobre Barkley. “Às vezes, o pêndulo oscila demais e achava que estava equilibrando demais (onde) habilidades e receptores, e até o mercado de asa fechada estava começando a surgir e simplesmente não fazia sentido de que também havia grandes jogadores em outras posições a quem você fez não eu paguei a eles.

“Depois que a agência livre foi aberta, éramos realmente agressivos com ele. Não era como se estivéssemos namorando outras pessoas. Estávamos tentando tirar isso do momento em que o relógio atacou 12”.

A decisão não levará a Filadélfia à oportunidade de três posições no domingo, como os chefes poderiam. Mas os esquadrões do Roseman Super Bowl Trump na década de sua realocação contarão sua própria história.

É uma história que pensou que ele não teria a oportunidade de contar.

“Durante todo o ano que eu não planejava voltar com o Filadeflia Eagles, estava pensando que teria que me reinventar em outros lugares”, disse Roseman. “E acho que para mim está sempre lá, você sabe, estou sempre tentando me mostrar. Estou sempre tentando competir. Sei que não importa o que fiz no ano passado ou na semana passada, que temos que construir uma equipe todos os anos e competir com os melhores do mundo. E acho que é isso que me impulsiona: saber o quão rápido nesse negócio passa por ter um sucesso realmente bem -sucedido para chutar sua bunda.

“Eu queria fazer isso de maneira diferente se tivesse uma chance”.