Como os Chiefs chegaram ao Campeonato AFC de 2025: principais aquisições, ponto de viragem, vitória crucial, resultados da temporada

O Kansas City Chiefs chegou ao jogo do Campeonato AFC pela sétima temporada consecutiva, ou todos os anos, Patrick Mahomes é o zagueiro titular da franquia. Tudo isso faz parte da busca dos Chiefs pela terceira vitória consecutiva. Super Bowltornando-se o primeiro time a vencer três Super Bowls consecutivos e o primeiro time a vencer três Super Bowls consecutivos. NFL títulos desde o Green Bay Packers de 1965-1967.

Kansas City voltou a ser um dos times de elite do futebol americano, tendo a vantagem de jogar em casa nos playoffs da AFC com um recorde de 15-2 e apenas uma derrota em que os titulares jogaram: contra o Buffalo Bills na Semana 11 (o Chiefs’ AFC Adversário do campeonato).

A história está em jogo para os Chiefs em sua busca pelo terceiro título. Kansas City busca se tornar o primeiro time a buscar um Super Bowl três mobs para alcançar o Super Bowl e o primeiro time a fazer cinco aparições no Super Bowl em um período de seis temporadas. Andy Reid está prestes a treinar seu sexto Super Bowl, enquanto Mahomes está a uma vitória de jogar seu quinto. Os chefes são os NFL dinastia actual e não mostra sinais de abrandamento.

Chegar ao campeonato da conferência não é tarefa fácil. Veja como os Chiefs chegaram a esse ponto.

Aquisições notáveis

Karim Hunt (RB): Seis anos depois que os Chiefs o libertaram, quando surgiu um vídeo mostrando Hunt chutando e empurrando uma mulher do lado de fora de sua residência, Kansas City o trouxe de volta depois que Isiah Pacheco caiu com uma fíbula quebrada. Apenas uma semana depois de entrar no time de treino, Hunt estava de volta ao elenco ativo dos Chiefs e contribuiu significativamente para o recorde de 15-2. Hunt foi titular em oito jogos e teve duas performances de mais de 100 jardas, terminando com 728 jardas corridas e sete touchdowns (3,6 jardas por corrida). Hunt faz parte de um 1-2 desde o retorno de Pacheco, com oito corridas para 44 jardas e um touchdown na vitória da rodada divisionária sobre os texanos.

Hollywood Brown (WR): Os Chiefs contrataram Brown nesta entressafra para aumentar o espaço do wide receiver para Mahomes, dando ao quarterback uma segunda opção com Rashee Rice. Ele sofreu uma lesão na clavícula na primeira jogada da pré-temporada e ficou afastado até dezembro, uma presença muito necessária como receptor de passes, com Rice fora da temporada e Xavier Worthy sendo inconsistente como novato. Brown teve nove recepções para 91 jardas em seus dois primeiros jogos, mas ainda não conseguiu nenhuma recepção em seu único jogo dos playoffs.

DeAndre Hopkins (WR): Os Chiefs adquiriram Hopkins antes do prazo de negociação por causa de suas lesões como wide receiver para Rice e Brown. Hopkins teve 41 recepções para 427 jardas e quatro touchdowns em 10 jogos com o Chiefs, tendo um papel significativamente mais impactante no Kansas City do que no Tennessee. Ele marcou apenas um gol na vitória nos playoffs sobre o Houston.

Xavier Digno (WR): A escolha do Chiefs no primeiro turno foi inconsistente durante sua temporada de estreia, mas ele tem sido a grande ameaça de que Mahomes precisava no ataque. Worthy tem quatro touchdowns de mais de 20 jardas nesta temporada (dois corridos, dois recebidos) como um craque de dupla ameaça no ataque. Ele terminou com 742 jardas de scrimmage e nove touchdowns (638 jardas de recepção).

Momento crucial

Os Chiefs se recuperaram de sua única derrota da temporada para os Bills na Semana 11 ao vencer seis jogos consecutivos para garantir a vantagem de jogar em casa durante os playoffs da AFC. Kansas City continuou a prevalecer em jogos de um placar, indo 11-0 nesses tipos de jogos nesta temporada.

A busca pelo terceiro título do Super Bowl estava indo na direção certa nas três vitórias subsequentes sobre o Bills. Mahomes liderou uma campanha vitoriosa para vencer os Panthers por 30-27 na prorrogação após a derrota dos Bills, colocando as vitórias de volta aos trilhos. Cinco dias depois, na “Black Friday”, os Raiders estragaram uma jogada ofensiva final para dar aos Chiefs uma vitória por 19-17, mantendo Kansas City no controle da vantagem de jogar em casa na conferência. Na semana seguinte, Matthew Wright (o terceiro chutador) chutou um field goal de 31 jardas da esquerda para cima para dar aos Chiefs uma vitória por 19-17 sobre os Chargers e o título da AFC West.

Os Chiefs registraram uma temporada de 15 vitórias, mas suas vitórias estavam longe de ser bonitas. Sem essas três vitórias apertadas, a temporada poderia ter terminado de forma diferente.

Vitória chave

A vitória da “Black Friday” sobre os Raiders foi a maior vitória da temporada, considerando que foi uma vitória que Las Vegas deveria ter tido. Os Raiders chegaram a um field goal faltando 15 segundos para o fim e os Chiefs mantiveram uma vantagem de 19-17, isso depois que os Raiders começaram a investida em sua própria linha de 8 jardas faltando pouco menos de dois minutos para o fim. Em vez de tentar um chute de mais de 50 jardas para vencer, os Raiders queriam dar um chute mais próximo com tempo de sobra.

O centro Jackson Powers-Johnson jogou a bola para o alto e ela ricocheteou no ombro de Aidan O’Connell, e o linebacker do Chiefs, Nick Bolton, agarrou a bola e selou a vitória improvável. Os Chiefs não perderam mais nenhum jogo com seus titulares até o final da temporada regular, garantindo a vantagem de jogar em casa durante os playoffs.

Resultados da temporada de 2024

1 contra corvos V, 27-20 (1-0) 2 contra bengalis V, 26-25 (2-0) 3 em falcões V, 22-17 (3-0) 4 em carregadores V, 17-10 (4-0) 5 contra santos V, 26-13 (5-0) 6 Tchau 7 nos 49ers V, 28-18 (6-0) 8 em invasores V, 27-20 (7-0) 9 contra bucaneiros V, 30-24 (8-0) 10 contra Broncos V, 16-14 (9-0) 11 nas faturas Eu, 30-21 (9-1) 12 em panteras G, 20-37 (10-1) 13 contra agressores G, 19-17 (11-1) 14 versus carregadores G, 19-17 (12-1) 15 em marrons V, 21-7 (13-1) 16 contra os texanos V, 27-19 (14-1) 17 nos Steelers V, 29-10 (15-1) 18 em Broncos L, 38-0 (15-2) Divisão AFC contra os texanos Quarta-feira, 23-14 Campeonato AFC contra faturas ?

Os Chiefs disputarão seu terceiro título consecutivo do Super Bowl? Kansas City terá que vencer o Buffalo para avançar e chegar ao Super Bowl LIX, já que o Bills foi o único time a vencer o Chiefs quando seus titulares disputaram os últimos 22 jogos.