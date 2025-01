Como os Commanders chegaram ao Campeonato NFC de 2025: principais aquisições, ponto de viragem, vitória crucial, resultados da temporada

Não, você não está sonhando. Os Washington Commanders estão indo para o jogo do campeonato NFC. Pela primeira vez desde 1991, Washington está a um jogo de Super Bowl. Os Commanders derrotaram recentemente o Detroit Lions número um no que foi a maior reviravolta nos playoffs da história. NFL desde 2019, e agora busca mais uma vitória ao viajar para enfrentar o rival Philadelphia Eagles pela NFC Championship, neste domingo.

Antes do início da temporada regular, os Commanders tinham +15.000 no Caesars Sportsbook para vencer Super Bowl LIX. Para colocar em perspectiva, 26 dos outros 31 Times da NFL Eles foram considerados mais propensos a vencer Super Bowl em 2025. Foi um período de entressafra agitado, já que Washington nomeou o ex-coordenador defensivo do Dallas Cowboys, Dan Quinn, como seu novo técnico, o que foi uma contratação decepcionante para alguns. Os Commanders contrataram o segundo quarterback do draft, o vencedor do Troféu Heisman, Jayden Daniels, mas suas habilidades seriam imediatamente traduzidas para o próximo nível? Sim, ele fez.

Daniels levou Washington a um recorde de 12-5 e quebrou os recordes de quarterback novato em porcentagem de conclusão (69%) e jardas corridas (891). Ele provavelmente ganhará o prêmio de Estreante Ofensivo do Ano e recentemente construiu sua lenda com duas vitórias consecutivas nos playoffs.

Daniels não é a única razão pela qual Washington está à beira do Super Bowl. Vamos dar uma olhada na campanha mágica de 2024 dos Comandantes.

Aquisições notáveis ​​​​fora de temporada

O quarterback Jayden Daniels: A segunda escolha geral joga como um veterano experiente. Ele acabou de se tornar o terceiro jogador NFL histórico de arremessos de 500 jardas, quatro touchdowns e zero interceptações, e corrida de 75 jardas em dois jogos de playoffs. Os outros foram Patrick Mahomes em 2019 e Josh Allen em 2021. Um home run absoluto para uma escolha no draft.

Não podemos esquecer o treinador principal. Com uma vitória contra os Eagles, Quinn se tornaria o primeiro técnico a liderar vários times ao Super Bowl em suas duas primeiras temporadas com a franquia. Lembre-se, ele liderou o Atlanta Falcons ao Super Bowl em 2016, em sua segunda temporada com o time. Quinn foi rápido em estabelecer uma cultura vencedora em Washington. Diretor de Operações Kliff Kingsbury: No ano passado, Kingsbury foi analista ofensivo sênior na USC. Agora, ele está ficando NFL interesse do treinador principal novamente. Embora alguns possam chamar isso de “ofensa universitária”, o sistema de Kingsbury é divertido de assistir. Nenhuma ofensa na liga foi tão tranquila quanto os Commanders, e eles também lideraram a liga na taxa de conversão de quarta descida (87%).

: Armstrong foi apenas um dos vários ex-cowboys que Quinn trouxe para Washington. Ele assinou contrato de três anos com os Commanders e registrou cinco sacks em 16 jogos disputados. Ele também registrou 2,5 sacks nos dois jogos da pós-temporada de Washington. Nenhum outro Commander registrou um sack nos playoffs. LB Frankie Luvu : Luvu veio do Carolina Panthers com um contrato de três anos e se estabeleceu como um garanhão nesta defesa. Ele até ganhou seu primeiro prêmio All-Pro de carreira depois de registrar 99 tackles, junto com recordes de carreira em rebatidas de QB (14), sacks (8) e passes defendidos (7).

: O pivô titular do Washington veio de Dallas e foi titular em 15 partidas disputadas. Sua nota PFF de 67,1 ficou em 12º lugar entre todos os centros este ano. OL Nick Allegretti : Depois de cinco temporadas no Kansas City Chiefs, Allegretti chegou aos Commanders. Depois de passar a maior parte de sua carreira como reserva, Allegretti foi titular em todos os 17 jogos como guarda esquerdo.

: O veterano Charger juntou-se aos Commanders nesta entressafra e correu para 367 jardas e quatro touchdowns em 12 jogos disputados. Ele causou tanto dano quanto um receptor de passes, realizando 35 recepções para 366 jardas. LB Bobby Wagner : A eterna maravilha que um dia residirá em Cantão. Wagner registrou 100 tackles combinados pela 13ª temporada consecutiva, com 132 tackles, o líder da equipe, além de dois sacks, 10 tackles por derrota e oito rebatidas de QB. Ele também foi nomeado Second Team All-Pro.

: Mais um ex-cowboy. Fowler assinou um contrato de um ano com Washington e liderou o time com 10,5 sacks e 14 tackles por derrota. CB Noah Igbinoghene : Depois de uma temporada com os Cowboys, Igbinoghene ingressou no Washington e teve um ano de carreira com 55 tackles combinados e sete passes defendidos em 17 jogos disputados com 10 partidas. Anteriormente, ele nunca havia sido titular em mais de dois jogos em uma temporada em sua carreira.

: Na verdade, Zacceaus passou o ano passado com os Eagles. Nesta temporada para os Commanders, ele conseguiu 45 passes para 506 jardas e três touchdowns. WR Noah Brown: Brown merece uma menção nesta lista porque pegou a incrível Hail Mary na semana 8 contra o Chicago. Infelizmente, ele sofreu uma lesão renal contra o Tennessee Titans na semana 13, o que o levou à reserva de lesões. Ainda assim, em 11 jogos disputados, Brown conseguiu 35 passes para 453 jardas e um touchdown de Hail Mary.

Partidas notáveis

Rony Rivera : Rivera teve 26-40-1 em quatro temporadas com Washington.

: Rivera teve 26-40-1 em quatro temporadas com Washington. RB Antônio Gibson : O versátil Gibson assinou um contrato de três anos com o New England Patriots e acumulou 744 jardas em scrimmage e um touchdown em 17 jogos disputados.

: O versátil Gibson assinou um contrato de três anos com o New England Patriots e acumulou 744 jardas em scrimmage e um touchdown em 17 jogos disputados. CB Kendall Fuller : O produto da Virginia Tech, que teve duas passagens diferentes pelo Washington, assinou com o Miami Dolphins na última offseason e registrou 50 tackles e sete passes defendidos em 11 jogos como titular.

: O produto da Virginia Tech, que teve duas passagens diferentes pelo Washington, assinou com o Miami Dolphins na última offseason e registrou 50 tackles e sete passes defendidos em 11 jogos como titular. Enrolar com câmara S : Curl foi ótima escolha dos Commanders na sétima rodada de 2020 Draft da NFL fora do Arkansas. Ele assinou com o Los Angeles Rams na última offseason e registrou 79 tackles, um sack, dois fumbles forçados e nove passes defendidos em 16 jogos disputados.

: Curl foi ótima escolha dos Commanders na sétima rodada de 2020 Draft da NFL fora do Arkansas. Ele assinou com o Los Angeles Rams na última offseason e registrou 79 tackles, um sack, dois fumbles forçados e nove passes defendidos em 16 jogos disputados. LB Cody Barton : Barton assinou com o Denver Broncos na última offseason e fez uma campanha espetacular em 2024. Ele registrou 106 tackles combinados, 1,5 sacks, cinco passes defendidos e duas interceptações.

: Barton assinou com o Denver Broncos na última offseason e fez uma campanha espetacular em 2024. Ele registrou 106 tackles combinados, 1,5 sacks, cinco passes defendidos e duas interceptações. WR Curtis Samuel: Samuel assinou um contrato de três anos com o Buffalo Bills e conseguiu 31 passes para 253 jardas e um touchdown em 14 jogos. Ele teve um belo touchdown contra o Broncos no fim de semana do wild card.

Momento crucial

Semana 3 no Cincinnati Bengals: Foi aqui que Daniels chamou a atenção de todos com um desempenho incrível a nível nacional. Washington obteve uma vitória por 38-33 sobre Joe Burrow and Co., onde Daniels completou 21 de 23 passes para 254 jardas e dois touchdowns, incluindo um touchdown de 27 jardas para Terry McLaurin para aumentar a liderança para dois dígitos faltando dois minutos para o fim. no quarto trimestre. Aqui na Semana 3, Daniels estabeleceu um recorde de porcentagem de conclusão de um único jogo da NFL (91,3%), que também foi um recorde da franquia Commanders, e foi o segundo jogo consecutivo em que seu ataque marcou em todas as séries, excluindo joelhos. Ele também se tornou o primeiro jogador na história da NFL a completar 80% de seus passes enquanto corria 150 jardas em três jogos. Novamente, este foi o terceiro início de carreira de Daniels.

Esta vitória levou Washington a 2 a 1, e os Commanders venceriam cinco dos próximos seis jogos.

Vitória favorita

Semana 8 contra o Chicago Bears: O jogo Ave Maria. Ficará para a história como uma das melhores jogadas da história da franquia Commanders. O lendário disso tudo é que Daniels estava em dúvida para jogar devido a uma lesão na costela sofrida na semana anterior contra o Carolina. O jogo dos Bears não foi o jogo mais limpo de Daniels, embora ele tenha arremessado 326 jardas, o recorde de sua carreira, mas sua tentativa de vitória no último segundo provou que ele era tão especial quanto os fãs do Commanders afirmavam que ele era, e foi contra o quarterback . que foi selecionado em vez dele em primeiro lugar geral.

Hail Mary to Brown de 52 jardas de Daniels foi o touchdown com vitória mais longa quando o tempo expirou na temporada regular desde o “Milagre de Miami” em 2018.

Confrontos contra Águilas

Semana 11 na Filadélfia (P, 26-18): Washington marcou os primeiros pontos do jogo em um touchdown de Brian Robinson Jr. e manteve uma vantagem de 10-6 no quarto período, mas os Eagles marcaram 20 pontos consecutivos para se afastar. Os Commanders perderam apesar do chutador dos Eagles, Jake Elliott, ter perdido duas tentativas de field goal e um ponto extra. O jogo de passes era inexistente para os Commanders, já que McLaurin e Zaccheaus eram os líderes de Washington. largo receptores com uma recepção de 10 jardas cada.

Semana 16 em Washington (W, 36-33): É verdade que Jalen Hurts foi eliminado desta disputa devido a uma concussão no primeiro quarto, mas este jogo ainda é digno de nota por alguns motivos. Saquon Barkley correu 109 jardas e dois touchdowns no primeiro quarto, depois foi responsável por apenas 41 jardas nos últimos três quartos. Estar fora claramente machuca Barkley, mas talvez Washington tenha aprendido algumas lições sobre como conter o melhor running back da NFL. Falando em lições aprendidas, o coordenador defensivo dos Eagles, Vic Fangio, aprendeu algumas coisas no que diz respeito a Daniels. Na semana 16, Filadélfia registrou sua segunda maior taxa de blitz da temporada (36%), e Daniels respondeu completando 10 de 15 passes para 173 jardas e lançando três de seus cinco touchdowns contra pressão adicional. Daniels atualmente ocupa o terceiro lugar na EPA por jogada versus blitz (0,34) nesta temporada.

Resultados da temporada de 2024