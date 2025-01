Como os jogadores indianos do Crick no ICC 2024 Awards?

O 2024 ICC Awards foi a vigésima edição do ICC Awards.

Todos os vencedores dos prêmios ICC 2024 foram anunciados pelo Conselho de Governamento. Muitas estrelas indianas obtiveram reconhecimento nos prêmios ICC 2024 por suas excelentes performances no ano passado.

Dois jogadores de críquete feminino e uma mulher indiana ganharam prêmios dos jogadores de críquete do ano em diferentes categorias, enquanto algumas estrelas também chegaram à equipe do ano em diferentes formatos.

Jasprit Bumrah liderou o ICC 2024 Awards. Bumrah estava de uma maneira incrível em 2024: ele escolheu 71 postigos de teste com uma média de 14,92 e foi o homem do torneio na Copa do Mundo ICC T20 2024, que a Índia venceu.

Arshdeep Singh, que foi o jogador da Wickt na Copa do Mundo T20 ICC 2024 e foi o segundo piquete mais alto em T20is em 2024 (apenas membros completos de membros completos), ele foi nomeado críquete T20i masculino da CPI do ano.

Smriti Mandhana foi escolhido como o críquete do ano feminino da ODI da ICC por ser o melhor artilheiro do formato no ano passado.

Além disso, pessoas como Yashavi Jaiswal, Rohit Sharma, Ravindra Jadeja, Richa Ghosh, Decepti Sharma e Hardik Pandya chegaram a diferentes equipes do ano.

Vamos ver qual jogador de críquete indiano ganhou prêmios no ICC 2024:

Sir Garfield Sobers Trophy para o CPI Male Cricket Jogador do Ano: Jasprit Bumrah

Teste de críquete masculino da ICC: Jasprit Bumrah

Críquete ODI da ICC ODI do ano: Smriti Mandhana

Críquete do Ano T20i da ICC: Arshdeep Singh

Equipe T20i do Ano da ICC Men: Rohit Sharma (C), Hardik Pandya, Jasprit Bumrah, Arshdeep Singh

Equipe T20I feminina da ICC: Smriti Mandhana, Richa Ghosh (WK), Decepti Sharma

Equipe de teste masculino da ICC: Yashavi Jaiswal, Ravindra Jadaja, Jasprit Bumrah

Equipe ODI feminina da ICC: Smriti Mandhana, Decepti Sharma

