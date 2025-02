Como os jogadores indianos jogaram e a liga ajudará a longo prazo?

O INBL PRO U25 2025 é a primeira liga internacional de basquete para jogadores de sub -25 na Índia.

Após duas semanas e quatro rodadas, a liga INBL Pro U25 2025 está em pleno andamento no estádio Thyagraj, em Nova Délhi. O torneio apresenta seis equipes com 42 jogadores indianos e 36 internacionais da Austrália, EUA, México e Nova Zelândia. O torneio pretende preparar a nova geração de dança para a competição internacional.

Com o equipamento agora estabelecido, é o momento perfeito para ver o que aconteceu até agora e as principais histórias da liga.

1. Disparidade de posse: os jogadores indianos recebem tempo suficiente na bola?

O INBL PRO U25 2025 foi comercializado como uma oportunidade para os tiros indianos estarem preparados para a competição internacional; no entanto, as estatísticas estimadas por posse indicam que os atores indianos não são os principais finalistas da maioria dos bens. Em média, os jogadores internacionais têm mais oito posses por jogo, o que significa que eles estão mais envolvidos quando têm tiros, fazem rebotes ou criam assistências.

No entanto, vendo as seis equipes mais de perto, vejo que esse não é o caso em todos eles.

Posse média de cada equipe na liga INBL Pro U25

O Chennai Heat e o Punjab Warriors dependem mais de seus jogadores estrangeiros, liderando com 12,45 e 11,93 posses. Para o calor de Chennai, os três melhores jogadores foram Tad Dufelmeier (60 eff, 39,5 FIC) Shakem Johnson (53 EFF, 34,7 FIC) e Keith Kiner (42 eff, 25,6 FIC). Os melhores jogadores indianos do time foram Arvind Kumar e Sejin Mathew, que são o quarto de acordo com a equipe.

Uche Dibiakaka (95 EFF, 65 FIC) deixa o Banco dos Guerreiros do Punjab porque Gurbaz e Lucas Barker começam em posição, mas ainda lidera a equipe em estatísticas de eficiência. Stokley Chaffee e Ta’ane Samuel são os outros dois jogadores internacionais que são a segunda e a quarta eficiência.

Hyderabad Falcons tem a menor disparidade de posse (2,5 bens por jogo) entre seus jogadores indianos e estrangeiros. Harsh Dagar, Rishabh Mathur e Kushal Singh jogaram excepcionalmente bem, e o time atingiu o máximo de química, com jogadores indianos e internacionais que se misturam sem problemas.

As regras da liga afirmam que três em cada cinco manchetes devem ser jogadores indianos, o que simplificou o trabalho do treinador -chefe dos Falcons, Mark Chivers. A compra de Jack e Alex Robinson Jr. vem constantemente começando junto com os jovens talentos indianos.

Os Titãs de Mumbai têm a segunda posse mais baixa da liga, mas seus três jogadores mais eficientes são internacionais. No entanto, eles também têm um dos melhores jovens talentos da Índia, Pranav Prince, que trouxe a carga defensiva da equipe. Ele é o único jogador da liga que grava dois dígitos nos assaltos (10) e nos blocos (10). Isso nos leva a outro ponto …

2. Os jogadores indianos estão deixando sua marca lentamente

Com a maioria dos jogadores e treinadores internacionais da configuração australiana de basquete (até os comentaristas são da NBL), os treinadores deveriam confiar mais inicialmente aos jogadores internacionais, já que já estão familiarizados com eles.

Mas os jogadores indianos estão atualizados com o talento internacional. Seja a capacidade explosiva do príncipe Pranav ou Gurbaz Singh Sandhu, a habilidade de atirador de três pontos, os treinadores, os treinadores começaram a confiar lentamente ao contingente indiano de obter W.

O retorno de Pratyanshu a tomar foi um impacto instantâneo para os Dribblers de Delhi na sétima partida da liga e marcou 20 pontos em 12 minutos, levando a grande carga da pontuação do driblador.

Kushal Singh (23 pontos) e Harsh Dagar (7 assistências) garantiram que Hyderabad Falcons iniciasse sua campanha com uma nota positiva com seu jogo de dois homens.

Mohan Lokeshwaran também estava estrelando o primeiro jogo do torneio, apesar de ter jogado a final dos Jogos Nacionais pela manhã e viajou no mesmo dia para se adaptar aos Dribblers de Delhi.

Tushal Singh tem sido um ponto brilhante na campanha de Gujarat com a forma inconsistente de Baladhanesshwar Poiyamozhi e Sahaij Singh Sekhon ainda recuperando sua lesão.

As estatísticas de eficiência dos jogadores podem não estar quebrando os 10 melhores em geral, mas olhando para a maior tendência, sete das 15 melhores performances no sexto jogo do torneio. Essa tendência está começando, se os treinadores puderem dar mais oportunidades aos jogadores indianos, eles poderão obter mais vitórias e também a Copa.

3. A liga pode melhorar as possibilidades da Índia para as eliminatórias da FIBA ​​Asia Cup?

Na janela anterior da FIBA, mais da metade da equipe nacional tinha 26 anos ou menos. Tradicionalmente, a Federação Indiana de Basquete (BFI) organiza um campo de treinamento antes das eliminatórias. No entanto, desta vez, os jogadores do Sub -25 são dedicados à liga INBL Pro Sub -25, enquanto os jogadores seniores estão treinando em Delhi.

Essa janela de classificação é crucial para a Índia, já que a equipe é o terceiro na tabela de qualificação da Fiba Asia Cup 2025 e vem de uma vitória histórica sobre o Cazaquistão em Chennai. O cenário de qualificação é claro:

A Índia deve vencer os dois jogos contra o Irã e o Catar.

Eles vão liderar a mesa.

O Catar deu à Índia uma perda de tribunal doméstica na competição.

Outra preocupação importante é o cansaço do jogador. Ao contrário dos jogadores da NBA, que estão condicionados a jogar todas as noites, os jogadores de basquete indianos ainda estão se adaptando a horários tão rigorosos. É necessário tempo para desenvolver resistência e condicionamento físico necessário para esse nível de competência.

Outra preocupação importante é o cansaço do jogador. Ao contrário dos jogadores da NBA, que estão condicionados a jogar todas as noites, os jogadores de basquete indianos ainda estão se adaptando a horários tão rigorosos. É necessário tempo para desenvolver resistência e condicionamento físico necessário para esse nível de competência.

O problema é não duvidar da capacidade dos jogadores de aparecer todos os dias. Em vez disso, trata -se de prevenir lesões, que afetaram os jogadores indianos durante todo o torneio:

Sahaij Singh Sekhon ainda não jogou constantemente em Gujarat.

A tomada de Pratyanshu foi forçada a sentar devido a uma lesão.

Kushal Singh, Harsh Dagar, Baladhaneshwar Poiyamozhi, Arvind Kumar Muthukrishnan, Arvinder Singh Khalon, Jaideep Rathore y Prashant Singh Rawat Havat All Eiteted Limited Limited Limited Limited Limited Limited Limited ue a las lesiones o Días de descendentes limitados limitados limitados

Pensamentos finais

A liga INBL Pro U25 está demonstrando ser uma mudança de jogo para o basquete indiano. Enquanto as estatísticas de posse ainda favorecem jogadores internacionais, os jogadores indianos estão gradualmente demonstrando seu valor. A liga também está fornecendo um tempo valioso antes das eliminatórias da FIBA ​​Asia Cup, mas o fadiga e os ferimentos dos jogadores ainda são uma grande preocupação.

Se for tratado corretamente, esta liga poderá ser o trampolim que a Índia precisa para aumentar seu programa de basquete em nível internacional.

