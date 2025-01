Como os três atacantes de Arne Slot no Liverpool se comparam ao icônico trio de Salah, Firmino e Mane?

Cody Gakpo e Luiz Diaz formaram uma parceria impressionante com Salah no ataque.

Mohamed Salah foi o mais recente membro de um triunvirato ofensivo que rivalizava com qualquer outro na Europa quando Jurgen Klopp os reuniu neste lendário clube do Liverpool.

O Liverpool ganhou todos os prêmios principais graças à enxurrada de gols de Salah pela direita, aos toques hábeis de Roberto Firmino e aos momentos de brilho do Brasil no meio e além, e ao talento altruísta e ameaça de Sadio Mane pela esquerda.

Com um aceno ao passado brilhante, o trio deu aos Reds o seu ataque versátil e imparável. Agora, o motor Liverpool do técnico Arne Slot tem um novo assalto tridimensional.

Salah continua sendo a atração principal, embora os outros dois não joguem mais com ele em Anfield. O Liverpool está arrasando a Premier League, onde lidera por oito pontos em 2025, e a Liga dos Campeões, onde também lidera a classificação na nova estrutura da fase da liga nesta temporada.

Quem foi melhor, o tridente de Jurgen Klopp ou o de Arne Slot?

Com Firmino e Mane jogando agora em outros lugares, Slot juntou Salah com dois fortes camaradas dados a ele por Klopp, e eles estão fazendo esta temporada parecer cada vez mais com o retorno do Campeonato da Premier League a Anfield.

Na vitória esmagadora no Estádio de Londres, os três marcaram. A equipe estava preparada para o sucesso graças a Luis Díaz, que marcou duas vezes na vitória por 6-3 sobre o Tottenham, sete dias antes da goleada sobre o West Ham.

O colombiano de Slot, que foi contratado e utilizado como lateral ao chegar do Porto em janeiro de 2022, agora atua efetivamente nas zonas centrais, embora sem a graça de Firmino. Isto é especialmente verdadeiro porque sua finalização melhorou.

Os três primeiros de Klopp contra os de Slot

Jogadores Metas Assistências Minutos por gol Conversão de tiro Ótima oportunidade de conversão Mohammed Salah 19 10 151,8 14,4% 50,0% Sadio Mané 18 7 152,9 23,4% 37,9% Roberto Firmino 9 8 333,4 9,1% 23,1%

A escalação inicial de Klopp raramente mudou durante a vitória do Liverpool na Premier League 2019-20. Firmino participou de todos os 38 jogos, Mané em 35 e Salah em 34.

Os dados, porém, indicam que eles não eram tão poderosos quanto o atual atacante. Gakpo, Diaz e Salah já marcaram 30 gols entre eles em 18 jogos, enquanto os três atacantes que conquistaram o título marcaram 46 após toda a temporada.

Também possuem melhores chutes e, em média, grandes chances de acertar.

Jogadores Metas Assistências Minutos por gol Conversão de tiro Ótima conversão de oportunidade Mohammed Salah 17 13 93,3 24,3% 48,2% Cody Aço 5 2 180,6 16,7% 60,0% Luis Díaz 8 2 132,4 22,2% 58,3%

Quais três atacantes foram os melhores?

Embora seja muito cedo para comparar os três atuais com Salah, Firmino e Mane, não há como negar o incrível impacto que tiveram na brilhante campanha de estreia do Liverpool sob o comando de Slot, já que lideram a Premier League com apenas uma derrota em 18 jogos.

Firmino e Mané venceram ao lado de Salah a Premier League, a Liga dos Campeões, a FA Cup, a Copa da Liga, a SuperTaça Europeia e a Copa do Mundo de Clubes da FIFA.

Este é o padrão que a nova raça deve cumprir. Independentemente disso, Salah, Diaz e Gakpo representam agora uma ameaça emocionante, a menos que você esteja contra eles.

